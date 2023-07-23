Внаслідок ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор

В ніч на 23 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Про це повідомляє ОК «Південь».

Ворог використав для удару щонайменше 5 видів ракет всіх типів базування: «Калібри», «Онікси», Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М.

Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено, але решта – завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам.

Понівечено десятки автівок, у багатьох будівлях міста пошкоджені фасади і дахи, вибиті вікна. По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту. У міській раді повідомили, що в Одесі серед пошкоджених внаслідок нічної атаки росіян об’єктів – Будинок вчених. Крім того, внаслідок атаки росіян значних пошкоджень зазнав бульвар Жванецького.

Також внаслідок ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. З-під завалів дістали пошкоджену Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

У поліції повідомили, що наразі відомо щонайменше про 22 людей, які отримали поранення, четверо з них – діти. 14 громадян, троє з яких – діти, госпіталізовані.