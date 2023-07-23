Росія завдала ракетного удару по Одесі

Росіяни вночі обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять «Оніксів». Про це 23 липня повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними ПС, загалом противник застосував 19 ракет різних типів:

5 крилатих «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» [Крим];

3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ [акваторія Чорного моря];

4 крилаті ракети морського базування «Калібр» - імовірно з підводного човна [акваторія Чорного моря];

5 крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» [Крим];

2 балістичні ракети «Іскандер-М» [Крим].

Силами ППО знищені 9 повітряних цілей: 4 «Калібри» та 5 ракет «Іскандер-К».

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний російський обстріл Одеси та пообіцяв відповідь російським окупантам.

«Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь», – наголосив президент України.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що ракетний терор Одеси – це нейтралізація відновлення «зернового коридору», Україна обізнана про плани росіян і відреагує належним чином. Данілов впевнений, що росіяни хочуть примусити Захід до відновлення експорту російського аміаку та зняття частини санкцій.

«Своєю чергою знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування "зернового коридору", має зробити світ залежним від російського зерна і їх логістики і можливостей. План - поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї "енергетичної наддержави" Путін хоче стати "зерновою надімперією"», – заявив Данілов.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати на дії Росії, яка черговим ракетним ударом по Одесі завдала великих руйнувань в історичному центрі міста.

Нагадаємо, в ніч на 23 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Понівечено десятки автівок, у багатьох будівлях міста пошкоджені фасади і дахи, вибиті вікна. По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту. У міській раді повідомили, що в Одесі серед пошкоджених внаслідок нічної атаки росіян об’єктів – Будинок вчених. Крім того, внаслідок атаки росіян значних пошкоджень зазнав бульвар Жванецького.

Також внаслідок ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. З-під завалів дістали пошкоджену Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.