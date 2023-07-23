Наслідки руйнувань в Одесі після ракетного удару росіян 23 липня 2023

Унаслідок масованого ракетного удару по Одесі, який росіяни завдали вночі 23 липня, зазнала ушкоджень будівля генерального консульства Греції, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, загалом унаслідок атаки постраждали 50 будівель, 25 з них є пам’ятками культурної спадщини, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.

«Постраждала і будівля консульства Греції. І це вже друга консульська установа в Одесі, яку зачепив російський терор. Лише три дні тому через іншу таку атаку була пошкоджена будівля консульства Китаю», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в неділю.

Президент назвав такі дії Росії глобальною загрозою, адже вона знищує міста, культуру й порти, які мають фундаментальне значення для продовольчої безпеки світу.

Нагадаємо, Росія почала активно завдавати ракетні та дронові удари після свого виходу із зернової угоди 17 липня. Зазначимо, що в рамках цієї угоди Україна могла вивозити зерно через три порти Одеської області, включно з одеським портом.

Внаслідок нічної атаки по Одесі загинула одна людина, понад 20 людей отримали травми, з них четверо дітей. Росіяни випустили на місто 19 ракет різних типів, дев’ять з них збила протиповітряна оборона.