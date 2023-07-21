Наразі ППО розташовано настільки щільно і настільки подалі від міст, наскільки це виявляється можливим

Україна наразі не має можливості розташовувати засоби ППО далі від міст через недостатню кількість таких систем. Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, пише «РБК-Україна».

За його словами, тези про те, що ППО нібито слід поставити подалі від міст, є нічим іншим, як наративами російської пропаганди. Ігнат зауважив, що українцям намагаються вселити думку: «бачите, вони там спеціально в містах ставлять ППО, ми там вражаємо ті об'єкти, що нам потрібно, а вони збивають і все падає вам на голови, ось такі вони погані».

Речник наголосив, що наразі ППО розташовано настільки щільно і настільки подалі від міст, наскільки це виявляється можливим.

«От люди запитують, чому ППО знаходиться близько до міст? Якби наші комплекси були більшого радіусу дії і було би більше систем, то можна було б їх відсунути десь подалі і зробити більше кільце захисту. Наскільки військове керівництво прийняло таке рішення щодо максимального захисту саме мегаполісів і важливих об'єктів з тою кількістю засобів, яку ми маємо на сьогодні», – сказав він.

За словами Ігната, розв'язати це питання можуть винищувачі F-16, які здатні між областями перехоплювати ворожі цілі, а можливо, навіть і на кордоні з Україною.

Зазначимо, що з кінця квітня росіяни збільшили кількість обстріли тилових областей України. Здебільшого окупанти здійснюють атаки вночі. Вони використовують як ракети, так і дрони. При цьому ворожі війська запускають ракети різного типу, щоб заплутати українську ППО. Вони застосовують крилаті ракети, балістику та гіперзвукові «Кинджали».