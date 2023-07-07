Речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат

Погодні умови не впливають на роботу засобів протиповітряної оборони. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує «Радіо Свобода».

«Негода може впливати на виявлення цілей, але на роботу засобів ППО особливо негода не впливає. Зрештою як і на крилаті ракети чи шахеди. У зимовий період – коли є перепад температури з плюса в мінус – негода може впливати на те, що буде обмерзання і, наприклад, БПЛА не зможе виконувати свої завдання», – пояснив він.

Водночас зазначив Ігнат, погода може швидко змінюватися і ворог зазвичай напередодні атак вивчає метеоумови.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). Загалом зафіксовано пуски 18 «Шахедів». У південних та східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

У середньому окупанти щомісяця атакують наші міста та села чисельністю до 100 ракет різних типів. А в прифронтових територіях вони продовжують використовувати зенітно-ракетні комплекси С-300.