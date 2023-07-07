Загроза атаки була в дев'ятьох областях

У ніч на 7 липня російські окупанти атакували південні та східні області України ударними дронами Shahed. Всього росіяни випустили 18 БПЛА, повідомили у п'ятницю, 7 липня, у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

Росія атакувала південні та східні регіони України з Приморсько-Ахтарська та Краснодарського краю. З 23:28 Повітряні сили повідомляли про ризик атаки дронами Харківську, Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Донецьку та Запорізьку області. Окрім того, загроза використання ворожих БПЛА була на Київщині та Черкащині.

У прес-службі Повітряних сил зазначили, що росіяни атакували 18 ударними дронами Shahed-136/131. 12 із них вдалося збити.

«В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БпЛА Shahed-136/131», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

За даними голови Дніпровської ОВА Сергія Лисака, вночі внаслідок падіння уламків одного з дронів над областю загинуло двоє людей. Уламки БПЛА влучили в авто, яке їхало дорогою.

«Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули. Зайнялася суха трава. Рятувальники пожежу загасили», – повідомив Сергій Лисак.

За його даними, ще один безпілотник влучив у приватне підприємство на Кіровоградщині та спричинив пожежу, яка сягнула 100 м² та 4-метрової висоти. Крім того, росіяни обстріляли Нікополь з артилерії, ніхто не постраждав.

Російські ракетні атаки на Україну

Речник командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив, що Російська армія щомісяця атакує українські міста та села в середньому майже сотнею ракет різних типів.

«У середньому окупанти щомісяця атакують наші міста та села чисельністю до 100 ракет різних типів. А в прифронтових територіях вони продовжують використовувати зенітно-ракетні комплекси С-300», – повідомив Юрій Ігнат.

За його словами, останнім часом помітно зменшилася ракетна активність російських військ. Це напряму пов’язано з можливостями ВПК РФ виготовляти крилаті ракети. Ігнат зауважив, що Росія має можливість щомісяця виготовляти до 30 «Калібрів». Тому ці ракети застосовуються втричі менше, ніж крилаті ракети повітряного базування Х-101 та Х-555. Відповідно російські атаки «Калібрами» відбуваються по 10-15 ракет.