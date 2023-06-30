Окупанти залучили до атаки 13 БПЛА іранського виробництва

Росіяни атакували південь України 13 ударними БПЛА та чотирма керованими ракетами. Повітряним силам вдалося збити 10 дронів-камікадзе, попередньо, постраждалих немає, повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ у п'ятницю, 30 червня.

За даними Повітряних сил, вночі 30 червня окупанти здійснили атаку на Україну з південно-східного напрямку. Цілями росіян були військові та інфраструктурні об'єкти на Запоріжжі.

«Завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300. Атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів Shahed-136/131», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Знищені дрони за ніч 30 червня

За попередньою інформацією, жертв внаслідок ворожого обстрілу немає. Наразі місцевій військові адміністрації встановлюють наслідки атаки.

Нагадаємо, 29 червня ОК «Південь» заявило про ознаки ймовірної підготовки росіян до нових ракетних ударів. Крім того, командування заявило, що окупанти активізували свою розвідку БПЛА вздовж усієї лінії фронту. Водночас активність ворожою техніки була слабкою.