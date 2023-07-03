Серед наліпок із знищеною технікою зафіксована дата 13 травня 2023 року

Українські Повітряні сили визнали, що розгром російської авіації у небі Брянської області РФ 13 травня було здійснено ракетами системи Patriot. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов з посиланням на відео, оприлюднене Повітряними силами.

Сьогодні, 3 липня, в Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. З нагоди свята Повітряні сили опублікували відео про українські зенітно-ракетні комплекси. У ролику показано роботу розрахунків ЗРК С-300, Бук-М1, Nasams, IRIS-T та Patriot. На військовій техніці у розташуваннях розрахунків ведуть списки того, які цілі РФ знищив той чи інший комплекс. Для цього на техніку наклеюються спеціальні наліпки.

У списку уражених дивізіоном Patriot ворожих об'єктів зазначені три гелікоптери та два літаки 13 травня. Саме тоді за даними російських Telegram-каналів було збито російську ударну групу, яка летіла на бомбардування українських сіл у складі: ударного бомбардувальника Су-34 з керованими бомбами, винищувача Су-35С з протирадіолокаційними ракетами та ракетами «повітря-повітря» для прикриття ударного літака, двох гелікоптерів Мі-8МТПР-1 для радіоелектронної боротьби та подавлення українських систем ППО, одного безпілотного розвідника «Орлан». Росіяни писали, що знищені усі 11 членів екіпажів.

відео Ukrainian Air Force

Юрій Бутусов вказує на унікальність цієї операції, оскільки вперше атаковані повітряні цілі глибоко над територією РФ – до 80 км від державного кордону.

«Вперше діями на випередження знищена уся російська бойова група, яка не встигла навіть наблизитись до об'єкту атаки, ворог зазнав високих втрат», – написав він у Facebook.

Бутусов нагадав, що батарея Patriot пріоритетна ціль для російської розвідки, дії біля кордону, де ворог має значну перевагу у повітрі, були можливі тільки раптові, з засідки, це максимальний ризик. Швидкий прихований вихід на вогневу позицію та швидкій відхід Patriot - це вищий рівень якості управління та дій особового складу батареї (в НАТО організаційна структура зенітників батарея, в ЗСУ те саме – дивізіон).

«Це найрезультативніша атака батареї Patriot з часів створення цієї зенітно-ракетної системи. Це найрезультативніша засідка на російську авіацію з 1970 року, коли під час засідки в ході операції Рімон-20 ізраїльска авіація знищила одразу чотири радянських винищувачі», – йдеться у повідомленні.

Міноборони РФ офіційно не визнало факт атаки ЗС України та тип озброєння, який було застосовано. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше повідомляв, що до падіння 13 травня у Брянській області пʼяти російських бортів причетна саме Росія.