Росія не хоче знову припиняти бойові дії для нових гуманітарних місій

У Кремлі заперечили можливість запровадження ще одного режиму тиші для проведення повторних гуманітарних місій за прикладом Олешок на Херсонщині. Про це повідомило російське інформагентство «Интерфакс» із посиланням на заяву речника Владіміра Путіна Дмітрія Пєскова.

Російські журналісти запитали Дмітрія Пєскова, чи розглядає Кремль можливість повторного припинення бойових дій в окремих регіонах для проведення гуманітарних місій за прикладом Олешок. Пєсков заявив, що операція, яку здійснили в Олешках, – виняток. Він також відкинув можливість повторного тимчасового перемирʼя заради допомоги населеним пунктам, які перебувають у схожій ситуації.

«Що стосується продовження цієї практики, кожен конкретний випадок є унікальним. Поки аналогічних планів немає, немає також поки аналогічних ініціатив», – заявив Дмітрій Пєсков.

Зауважимо, що висловлювання Пєскова прямо суперечать заяві російської омбудсменки Яни Лантратової, яка повідомляла про домовленість між Україною та Росією щодо проведення подібних гуманітарних місій.

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Нагадаємо, з 27 жовтня до 22:59 1 листопада на Херсонщині діяв режим тиші, який запровадили заради доставлення їжі та ліків в Олешки, а також евакуації тих, хто висловив бажання залишити місто. Гуманітарну місію вирішили здійснити, оскільки через наближеність фронту до міста та навколишніх сіл із травня 2026 року не завозили продовольство та медикаменти.

Після розмінування доріг до Олешок прибули уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, представниця Росії Яна Лантратова, а також делегація США. До міста доставили гуманітарну допомогу та евакуювали охочих виїхати.

31 жовтня президент Володимир Зеленський та омбудсмен Дмитро Лубінець повідомили, що гуманітарну місію успішно завершили – на підконтрольну Україні територію прибули евакуйовані жителі Олешок. За даними першої леді США Меланії Трамп, яка сприяла здійсненню операції, з Олешок евакуювали близько 800 людей.

Додамо, що 2 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни використали перемирʼя в Олешках для для зміцнення своїх позицій.