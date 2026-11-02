Автобуси з евакуйованими вже прибули на неокуповану частину України

Під час гуманітарної місії в Олешках вдалося евакуювати близько 800 людей. Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп на своїй сторінці в іксі у понеділок, 2 листопада.

Меланія Трамп повідомила, що перемирʼя, яке тривало з 27 жовтня для проведення гуманітарної операції, завершилось 23:00 1 листопада. За його результатами вдалося доставити критично необхідну допомогу мешканцям регіону та забезпечити евакуацію місцевих мешканців.

За словами першої леді, під час гуманітарної місії в Олешках вдалося евакуювати близько 800 людей. Водночас вона не уточнила, яка кількість вирішила повернутися на неокуповану територію України, а яка вирушила в Росію.

«Від імені Америки я високо оцінюю лідерство та співпрацю Росії й України щодо перемир’я в Олешках. Я сподіваюся, що Олешки стануть основою для тривалого миру між обома націями», – написала Меланія Трамп.

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Зазначимо, евакуація мешканців Олешків розпочалася 30 жовтня. Того ж дня премʼєр-міністр Сергій Корецький заявив, що Кабмін отримав інформацію 527 людей, які планують виїхати на неокуповану територію України. Згодом Корецький повідомив, що помилково інформував про кількість людей, яких готувалися виїхати з Олешків. Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що для евакуації підготували 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних людей.

Нагадаємо, 2 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія використала запроваджений «режим тиші» в Олешках для посилення своїх сил на Херсонщині. Зокрема, окупанти здійснили ротацію підрозділів, розширили антидронові засоби на дорогах та покращили постачання озброєння, зокрема боєприпасів.