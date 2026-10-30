Дмитро Лубінець спілкується з мешканцями Олешок

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині розпочалася евакуація цивільних, повідомив у пʼятницю, 30 жовтня, голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія. Премʼєр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що частину евакуйованих готують до виїзду на неокуповану частину України.

«Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешків. Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. Подробиці згодом», – повідомив Арахамія.

Відео з мешканцями Олешок оприлюднив Дмитро Лубінець. На кадрах видно людей, які спілкуються з омбудсменом. За словами Лубінця, на місці евакуації та роздачі гуманітарної допомоги також присутні українські журналісти.

Тим часом премʼєр-міністр України Сергій Корецький під час години запитань до уряду розповів, що Кабмін отримав інформацію про попередню кількість людей, що планують повернутися на неокуповану частину України. За його словами, охочих доправлять через Білорусь, а після перетину кордону українцям проведуть медогляди й забезпечать житлом.

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Корецький наголосив, що до 14:00 30 жовтня планують завершити попередній медичний огляд людей, які виїжджатимуть на підконтрольну Україні територію. За попередніми даними, йдеться про 527 людей.

Доповнено 11:49. На своїй сторінці Сергій Корецький повідомив, що помилково поінформував про кількість людей, яких планують вивезти з Олешок.

«Точних цифр на зараз немає. Рятувальна операція триває, і дані змінюються. Прошу ЗМІ не поширювати і не коментувати цю інформацію. Це надзвичайно чутлива тема. Від тиші зараз напряму залежить безпека людей і те, чи вдасться довести процес до кінця. Офіційні дані повідомимо після його завершення», – заявив Корецький.

На кожного евакуйованого сформують медичну картку та справу із зазначенням стану здоровʼя. За словами Корецького, це має допомогти підготуватися до приїзду людей на підконтрольні території.

«Уже в Чернігові та на Київщині їм проведуть повторні медичні огляди, нададуть первинну медичну допомогу та забезпечать усім необхідним на перший час: одягом, засобами гігієни та іншими речами», – повідомив Корецький.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, який також присутній під час евакуації українців, підготували 25 автобусів на 750 місць, а також швидкі допомоги для маломобільних людей. Українська сторона також везе гуманітарну допомогу для тих, хто відмовився покинути Олешки.

Нагадаємо, 29 жовтня сапери завершили розміновувати маршрути до Олешок, що дозволить людям евакуюватися з міста.