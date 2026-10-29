Сапери розмінували маршрути до Олешок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про завершення розмінування маршрутів до Олешок на Херсонщині. Люди зможуть виїхати з міста до 14:00 30 жовтня. Про це омбудсмен написав у своєму телеграм-каналі.

За словами Дмитра Лубінця, підготовка до гуманітарної місії в Олешках переходить на завершальний етап. Наразі фахівці завершили розмінування маршрутів до міста, а гуманітарний конвой готовий вирушити в дорогу й має прибути до центральної лікарні.

Дмитро Лубінець також повідомив, що люди, які бажають евакуюватися з міста та прилеглих сіл, зможуть це зробити до 14:00 пʼятниці, 30 жовтня. О 14:30 в Олешках розпочнеться видача гуманітарної допомоги. За словами омбудсмена, делегації України, США та Росії зараз координують подальші дії в межах місії.

«Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп. Наша спільна мета – доставити гуманітарну допомогу цивільному населенню та сприяти безпечному виїзду всіх, хто бажає залишити місто», – написав Дмитро Лубінець.

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Нагадаємо, з 27 жовтня Збройні сили України та російська армія дотримуються режиму тиші на Херсонщині заради проведення гуманітарної місії, у межах якої до окупованих Олешок доставляють їжу, воду та медикаменти. Відомо, що регулярні поставки продовольства та ліків до міста припинилися у травні 2026 року через посилення бойових дій. Також в Олешках та навколишніх населених пунктах відсутні електро- та газопостачання.

Вдень у четвер, 29 жовтня, Дмитро Лубінець повідомив, що вирушив з українською делегацією до Олешок. Відомо, що маршрут омбудсмена пролягає через територію Росії. Дмитро Лубінець погодився на такий маршрут, оскільки він є швидшим і безпечнішим, ніж шлях через лінію фронту.