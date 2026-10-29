Дмитро Лубінець та російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому прямує до окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії. Вибір маршруту омбудсмен прокоментував «Українській правді», а також у дописі у власному телеграм-каналі.

У коментарі «Українській правді» Дмитро Лубінець пояснив, що потрапити до окупованих Олешок наразі можна лише через лінію фронту або територію Росії. Оскільки на лінії фронту діють відповідні обмеження, а шлях через річку замінований, омбудсмен погодився їхати через Росію, щоб якомога швидше дістатися Олешок.

Також Дмитро Лубінець зауважив, що Офіс омбудсмена доклав максимум зусиль, щоб погодити з Росією проведення гуманітарної місії. Уповноважений Верховної Ради наголосив, що хоче бути присутнім під час місії в Олешках, щоб особисто контролювати виконання Росією домовленостей, досягнутих під час переговорів.

«Ви навіть не уявляєте, наскільки складними були ці переговори. І як довго вони тривали задля того, щоб я був тут, де я зараз є. [...] Чому я їду особисто? Бо коли йдеться про порятунок людей, важливо бути поруч. Важливо розуміти, що відбувається на місці, і докладати всіх зусиль, щоб досягнуті домовленості працювали. І якби мені довелося поїхати заради однієї людини – я б поїхав знову», – написав Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі.

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Нагадаємо, з 27 жовтня Україна та Росія дотримуються режиму тиші на Херсонщині. Українська та російська сторони погодилися припинити вогонь, щоб доправити до окупованих Олешок і прилеглих населених пунктів гуманітарну допомогу: їжу, воду та ліки. Крім того, жителям, які захочуть залишити ці території, нададуть можливість безпечно евакуюватися.

Регулярне постачання їжі та води до Олешок припинилося у травні цього року через загострення бойових дій. Крім того, у регіоні відсутнє електро- та газопостачання. За підрахунками України, в Олешках і прилеглих селах наразі проживають близько 6 тис. людей, з них 200 – діти.

29 жовтня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що до Олешок вирушила українська делегація, яку він очолює особисто.