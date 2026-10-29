Олешки з літа перебувають у стані гуманітарної катастрофи

Українська делегація, яку очолює уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, вирушила до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, де запровадили перемирʼя для гуманітарної місії. Про це повідомив у четвер, 29 жовтня, омбудсмен Дмитро Лубінець у соцмережах.

Омбудсмен підтвердив, що разом з українською делегацією вирушив у напрямку Олешок. Склад та чисельність делегації від української сторони Лубінець не уточнив.

«Попереду – доставка гуманітарної допомоги людям, які залишаються в місті, та робота над забезпеченням можливості безпечного виїзду людей. Ця робота відбувається в межах домовленостей, досягнутих із уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою, за сприяння та координації Першої леді США Меланії Трамп», – повідомив Дмитро Лубінець.

За словами голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, в Олешках українська делегація буде спостерігати за перебігом подій та повідомлятиме про хід гуманітарної операції.

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Перша леді США Меланія Трамп заявила, що висвітлювати гуманітарну місію будуть четверо журналістів американського медіа Newsmax. За її словами, вони працюватимуть з керівниками російських та українських гуманітарних організацій у ролі нейтральних спостерігачів.

Нагадаємо, режим тиші в Олешках запровадили 27 жовтня на тлі повідомлень про гуманітарну катастрофу та голод там. Ще влітку газета The Washington Post повідомила, що людям бракує води, їжі та медикаментів, а через бойові дії немає електро- й газопостачання.

Наприкінці вересня Рада Церков України звернулася до Папи Римського Лева XIV із закликом допомогти врятувати місцевих жителів. 16 жовтня понтифік обговорив гуманітарну кризу телефоном із Владіміром Путіним і закликав припинити вогонь для евакуації людей. Вже 23 жовтня Меланія Трамп заявила, що Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення бойових дій для гуманітарної місії в Олешках.

Припинення вогню запровадили на дві доби швидше від запланованої дати, 29 жовтня. За словами Меланії Трамп, режим тиші також розширили за межі Олешок, щоб захистити цивільних та полегшити доставку критичної гуманітарної допомоги.