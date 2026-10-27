Україна та Росія впровадили перемирʼя в Олешках 27 жовтня

Після початку дії режиму тиші, запровадженого між Україною та Росією в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, зону перемирʼя розширили за межі міста. Про це повідомила у вівторок, 27 жовтня, перша леді США Меланія Трамп на своїй сторінці в іксі.

За словами Меланії Трамп, перемирʼя між Україною та Росією запровадили о 03:00 за київським часом, на два дні раніше від запланованого графіка. Перша леді повідомила, що це зробили, щоб захистити цивільних та полегшити доставку критичної гуманітарної допомоги.

«Географічна зона перемир’я розширена за межі Олешок, у Херсонській області, щоб забезпечити безпечний прохід для гуманітарних конвоїв», – заявила вона.

Яку саме зону за межами Олешок охоплює режим тиші, Меланія Трамп не уточнила.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 17:30 27 жовтня домовленості між країнами виконуються в повному обсязі. За його словами, після розмінування дороги та доставки гуманітарного вантажу в Олешках будуть представники трьох країн – України, США та Росії.

«Усі, хто захоче виїхати до України, – зможуть це зробити. Кожна і кожен, хто потребує нашої допомоги, її отримають», – заявив Лубінець.

Нагадаємо, режим тиші запровадили на тлі повідомлень про гуманітарну катастрофу в Олешках. Ще влітку газета The Washington Post повідомила, що людям бракує води, їжі та медикаментів, а через бойові дії немає електро- й газопостачання. Наприкінці вересня Рада Церков України звернулася до Папи Римського Лева XIV із закликом допомогти врятувати місцевих жителів. 16 жовтня понтифік обговорив гуманітарну кризу телефоном із Владіміром Путіним і закликав припинити вогонь для евакуації людей.

23 жовтня на сайті Білого дому заявили, що Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках. Локальний режим тиші мали запровадити 29 жовтня.