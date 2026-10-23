Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках на Херсонщині

Україна та Росія нібито домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках на Херсонщині. Воно має дозволити доставити гуманітарну допомогу та підготувати евакуацію цивільного населення. Про це у п'ятницю, 23 жовтня, повідомили на сайті Білого дому.

В адміністрації США стверджують, що домовленості вдалося досягти за сприяння першої леді Меланії Трамп. За інформацією Білого дому, вона та її представник безпосередньо взаємодіяли з керівництвом України й Росії.

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У заяві зазначається, що Трамп виступила ексклюзивним посередником: ініціювала переговори зі сторонами та узгоджувала цілі домовленості, технічні процедури, строки й умови її виконання. За даними Білого дому, локальне припинення вогню має набути чинності 29 жовтня.

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У межах домовленості цивільні представники керівництва України та РФ, які не належать до військових структур, мають спільно відвідати мешканців Олешок у їхніх домівках і з’ясувати, якої допомоги вони потребують. Людям, які захочуть виїхати, обіцяють надати підтримку та транспорт до обраного ними місця призначення. Меланія Трамп зазначила, що частина мешканців, імовірно, захоче евакуюватися в Україну, а інші – до Росії.

Перша леді США також заявила, що забезпечила участь незалежної американської медіаорганізації, яка супроводжуватиме українську та російську команди на місцях і документуватиме перебіг процесу.

«Це відіграватиме значну роль у забезпеченні сумлінного виконання побажань кожної родини», – сказала Меланія Трамп.

Нагадаємо, влітку The Washington Post повідомила про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках на Херсонщині, де бракує води, їжі та медикаментів, а через бойові дії немає електро- й газопостачання. 19 вересня Рада Церков закликала Папу Римського Лева XIV допомогти врятувати місцевих жителів, а 16 жовтня понтифік обговорив гуманітарну кризу телефоном із Владіміром Путіним і закликав припинити вогонь для евакуації людей.

Згодом омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна та Росія узгоджують останні деталі евакуації жителів Олешок і ще шести населених пунктів поблизу. За оцінками української сторони, там залишаються близько 6 тис. людей, серед яких приблизно 200 дітей, зокрема в самих Олешках – близько 2 тис. мешканців.