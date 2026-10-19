Україна та Росія узгоджують еваакуацію з Олешок

Україна та Росія узгоджують «останні деталі» щодо евакуації жителів окупованого міста Олешки на Херсонщині. Сторони обговорюють запровадження режиму тиші, а також евакуацію людей одразу на територію, яку контролює український уряд. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, йдеться про евакуацію жителів Олешок, а також ще шести населених пунктів, розташованих поруч. За підрахунками України, там проживають близько 6 тис. людей, з яких приблизно 200 – діти. У самих Олешках наразі залишаються близько 2 тис. жителів. Омбудсмен повідомив, що Україна та Росія узгоджують останні деталі евакуаційної місії.

«Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а зразу на територію, яку контролює український уряд. Тобто залишаються, скажімо так, непрості питання, але найближчим часом я сподіваюсь, що ми всі побачимо конкретні результати від цих перемовин», – розповів Дмитро Лубінець.

Омбудсмен додав, що переговори з російською стороною щодо евакуації відбуваються щодня. Він також висловив думку, що Україна та Росія «максимально просунулися вперед» у переговорах.

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Нагадаємо, влітку газета The Washington Post повідомила про гуманітарну катастрофу в місті Олешки на Херсонщині, яке перебуває під російською окупацією від початку повномасштабного вторгнення. У місті критично бракує води, їжі та медикаментів. Крім того, через бойові дії там відсутні електро- та газопостачання. Відомо, що з травня 2026 року українським військовим двічі вдалося доставити до Олешок гуманітарний вантаж.

19 вересня Рада Церков закликала Папу Римського Лева XIV врятувати жителів окупованих росіянами Олешок на Херсонщині. 3 жовтня Дмитро Лубінець опублікував відео, на якому частина жителів Олешок самотужки намагалася евакуюватися з міста.

16 жовтня Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним щодо гуманітарної кризи в Олешках.