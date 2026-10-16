Папа Римьский провів телефонну розмову з російським диктатором

Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Про це у п’ятницю, 16 жовтня, повідомив Vatican News.

Зазначається, що Папа Лев XIV розмовляв із Владіміром Путіним, перебуваючи в лікарні. Нагадаємо, раніше у Папи Римського діагностували аденокарциному – один із підвидів раку легені.

Під час розмови Папа Римський висловив занепокоєння гуманітарною кризою в окупованому місті Олешки на Херсонщині. Він попросив російського диктатора оголосити перемир’я, щоб до населеного пункту могли доставити продовольство й медикаменти, а також безпечно евакуювати цивільних.

«Під час розмови Святіший Отець висловив глибоке занепокоєння з приводу тяжкої гуманітарної ситуації в місті Олешки Херсонської області, попросивши про перемир’я, щоб забезпечити доставку продовольчої та медичної допомоги, а також добровільну й безпечну евакуацію цивільного населення», – повідомили у Vatican News.

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Нагадаємо, 19 вересня Рада Церков опублікувала звернення до Папи Римського Лева XIV із закликом врятувати мешканців окупованого росіянами міста Олешки на Херсонщині. У зверненні зазначалося, що з травня 2026 року до міста неможливо доставити продовольство. Крім того, через бойові дії в Олешках немає електро- та газопостачання, а місцеві жителі відчувають нестачу води й медикаментів.

27 вересня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що військові за допомогою дронів змогли доставити до міста чотири тонни продуктів. Ще одну таку місію здійснили 4 жовтня. Тоді до міста вдалося доправити 400 пакунків із продуктами, медикаментами та наборами для дітей.

3 жовтня частина жителів Олешок самотужки вирішила евакуюватися з міста. Відповідне відео опублікував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що люди вирішили йти замінованою дорогою, оскільки залишатися в Олешках без їжі, води та медикаментів не менш ризиковано.

Відомо, що в Олешках і прилеглих населених пунктах залишаються понад 6 тис. людей, з них близько 200 – діти.