Олешки перебувають в умовах гуманітарної блокади

Українські військові вдруге доставили гуманітарну допомогу до окупованих Олешок на Херсонщині. За допомогою безпілотників мешканцям міста передали майже 4 тонни продуктів, медикаментів та дитячих наборів. Про це у неділю, 4 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

До операції долучилися військовослужбовці Національної гвардії у взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен» та 79-м прикордонним загоном ДПСУ. Загалом українські військові доправили близько 400 пакунків із продуктами, медикаментами та наборами для дітей. Загальна вага вантажу становила близько 4 тонн.

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Вигівський подякував військовим, які брали участь у місії. Окремо він відзначив екіпаж БпЛА «Перун», який під час операції не лише доставив гуманітарну допомогу, а й вивіз з окупованої території шістьох тварин.

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Це вже друга подібна операція українських військових. Раніше до окупованих Олешок також дронами доставили близько 4 тонн продуктів. За словами голови Олешківської МВА Тетяни Гасаненко, після цього російські військові забирали передані продуктові набори у місцевих жителів.

Нагадаємо, Олешки перебувають в умовах гуманітарної блокади та на межі гуманітарної катастрофи. За наявною інформацією, останні централізовані постачання продовольства на окуповану територію відбувалися наприкінці травня 2026 року. У місті та прилеглому районі можуть залишатися понад 6 тисяч людей, зокрема близько 200 дітей. Через окупацію та близькість до лінії фронту мешканці фактично опинилися в сірій зоні.

3 жовтня повідомляли, що частина жителів окупованого міста Олешки на Херсонщині самотужки вирішила евакуюватися з міста.