В окупованих Олешках на Херсонщині погіршується гуманітарна ситуація

В окупованих Олешках на лівому березі Херсонщини, ймовірно, базуються російські військові зі складу 126-ї окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту РФ та 331-го гвардійського парашутно-десантного полку. Командири цих підрозділів можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в місті. Це встановила агенція «Слідство.Інфо».

Журналісти поспілкувалися з мешканцем Олешок, які нині фактично перебувають у блокаді. За його словами, з чотирьох тонн гуманітарних вантажів, які нещодавно українські військові доставили дронами, він отримав пляшку олії, кілограм борошна, пачку цукру та консерви. Частину продуктів чоловік віддав сусідам.

Водночас цієї допомоги недостатньо, щоб розв’язати проблему голоду та забезпечити близько 2 тис. жителів Олешок продуктами на зиму.

Які російські військові можуть перебувати в Олешках

Як встановило «Слідство.Інфо», 126-та окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту РФ сформувалася у 2014 році на основі колишньої української 36-ї бригади берегової оборони, частина військовослужбовців якої перейшла на бік Росії. Нині підрозділ дислокується в окупованому Криму.

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У лютому 2022 року військові бригади брали участь у боях на Херсонщині, зокрема за Вознесенськ. За даними Генштабу ЗСУ, до середини квітня того року підрозділ втратив до 75% особового складу.

Зараз бригада воює на Херсонському напрямку, зокрема у складі російського угруповання «Днепр». На початку вересня українська 34 окрема бригада морської піхоти доповіла про знищення кількох військових 126-ї бригади на невеликому цвинтарі біля Олешок.

За даними російських телеграм-каналів, станом на травень 2025 року командиром бригади був полковник Олег Александров. До цього він командував 17-м танковим полком 70-ї дивізії РФ, який також займав позиції на лівобережжі Херсонщини.

Наприкінці липня російські військові опублікували звернення до керівництва Міністерства оборони, Головної військової прокуратури та Слідчого комітету РФ щодо проблем всередині бригади. Росіяни скаржилися на нестачу техніки, проблеми з евакуацією поранених і загиблих, а також звинувачували командування у приховуванні реальних втрат та інші проблеми.

Наразі невідомо, чи змінилося командування після цього звернення. Незалежний OSINT-проєкт «Командири провалу» називає командиром 126-ї бригади 43-річного Костянтина Кочеткова.

Костянтин Кочетков – зліва

331-й гвардійський парашутно-десантний полк входить до складу 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ та дислокується в Костромській області РФ.

Саме підрозділи 331 полку відкрили вогонь по українських військових, які виходили з оточення в Іловайську через так званий «зелений коридор» 2014 року.

Після початку повномасштабного вторгнення полк воював на Київщині, Сватівсько-Кремінському та Бахмутському напрямках, а у 2024 – на початку 2025 року – у боях за Часів Яр.

За даними журналістів, військові 331-го полку також перебувають на окупованій частині Херсонщини, зокрема в районі Олешківської громади.

Згідно з постом губернатора Костромської області РФ Сергія Ситнікова, зі серпня 2025 року командує 331 полком 40-річний Олег Морозов з позивним «Холод».

Раніше військовий був начальником штабу та заступником командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Приморському краї. Ця бригада брала участь у боях за Журавку на Сумщині.

Олег Морозов з губернатором Костромської обасті РФ

Нагадаємо, Олешки розташовані за дев’ять кілометрів від Херсона та з перших днів повномасштабного вторгнення перебувають під окупацією РФ. Про гуманітарну катастрофу в місті ще в липні 2026 року повідомила газета The Washington Post. Мешканці міста стикаються з нестачею їжі, води та ліків, а доступ до електроенергії й медичної допомоги стає дедалі складнішим. У таких умовах залишаються і близько 50 дітей.

19 вересня Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського Лева XIV із закликом врятувати мешканців тимчасово окупованих Олешок від голоду.