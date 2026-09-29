Синоптики назвали дату, коли погода різко зміниться

Бабине літо закінчиться для мешканців багатьох областей України уже на початку жовтня, коли прийде похолодання. Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили детальний прогноз до 4 жовтня та назвали дату, коли погода різко зміниться.

У середу, 30 вересня, погода по всій території України буде переважно сонячною, вдень позначки термометрів показуватимуть комфортні 16–18°C тепла, на півдні та Закарпатті – до 20°C тепла. Опадів протягом дня не буде.

Карта погоди в Україні 30 вересня (клікніть для збільшення)

У четвер, 1 жовтня, ще збережеться сонячна та комфортна погода по всій території країни. Вдень позначки термометра показуватимуть від 16 до 18°C тепла, на півдні та Закарпатті очікується до 21°C тепла.

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У п’ятницю, 2 жовтня, погода почне змінюватися. На півночі, сході та у центрі прогнозують похолодання. Температура повітря вдень становитиме від 13 до 15°С тепла, на сході та у Сумській області вдень – лише 11–13°С тепла. На заході України ще збережеться хмарна, але тепла погода: у більшості областей вдень очікується до 18°С тепла, на Закарпатті – до 21°С тепла.

У суботу, 3 жовтня, на заході України збережеться найтепліша погода – вдень позначки термометра показуватимуть близько 17°С тепла, на Закарпатті – до 20°С тепла. Найхолодніше буде у східних областях – від 5 до 8°С тепла, у Сумах та Харкові – від 6 до 9°С тепла. У південних та центральних областях вдень очікується від 8 до 11°С тепла.

Карта погоди в Україні 3 жовтня (клікніть для збільшення)

У неділю, 4 жовтня, у західних областях триматиметься найтепліша погода в Україні: вдень до 16–18°С тепла, на Закарпатті – 20°С тепла. На іншій території країни вдень очікується від 9 до 14°С тепла, найхолодніше – на сході та півдні.

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