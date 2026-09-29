35-річний львів'янин торгував кокаїном та екстазі

СБУ спільно з поліцейськими затримали у Львові торговця кокаїном та МDМА (екстазі) 35-річного Назара Самолюка. За даними слідства, наркодилер збув товару на майже 1 млн грн.

Як повідомили у вівторок, 29 вересня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, 35-річний мешканець Львова налагодив схему незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин на території міста. Правоохоронці задокументували три епізоди збуту заборонених речовин способом «із рук в руки».

Слідство встановило, що в травні цього року він продав за 5 000 доларів майже 35 г кокаїну в перерахунку на «чисту» речовину. У червні – 150 таблеток екстазі загальною масою 21,6 г за майже 40 000 грн. Наприкінці вересня чоловік знову продав кокаїн, цього разу в особливо великому розмірі. За партію він отримав 15 300 доларів.

«Загалом задокументовано збут понад 220 г кокаїну та екстазі на суму майже 1 млн грн в еквіваленті», – йдеться в повідомленні прокуратури.

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Наркоторговця затримали на гарячому після збуту чергової партії кокаїну

Під час обшуків у затриманого вилучили 15,3 тис. доларів, отриманих від продажу наркотиків, револьвер, а також білу порошкоподібну речовину. Експрес-тест підтвердив наявність у ній кокаїну.

Крім того, за місцем проживання фігуранта та в автомобілі, який він використовував, правоохоронці виявили: ноутбуки із записами щодо протиправної діяльності, пакети з канабісом, поліетиленові пакети для фасування наркотиків та чималий арсенал холодної зброї.

Затриманому повідомили про підозру в збуті наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 ККУ). Правоохоронці не розголошують подробиць. За даними ZAXID.NET, затриманим є 35-річний Назар Самолюк, якого у 2021 році вже затримували за подібний злочин. Справа розглядається в суді. Зараз суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.