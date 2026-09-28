Через російську атаку пошкоджень зазнало приміщення пукнту пропуску «Ягодин»

У понеділок, 28 вересня, російський дрон влучив неподалік пункту пропуску «Ягодин», що розташований у Ковельському районі Волинської області на кордоні з Польщею. Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Волинської ОВА Роман Романюк, однак не уточнив, у який саме обʼєкт влучив безпілотник.

За словами Романа Романюка, ударна хвиля пошкодила приміщення контрольно-пропускного пункту «Ягодин» на вʼїзді до термінала.

«Під час повітряної тривоги у Камінь-Каширському та Ковельському районах області зафіксували один ворожий БпЛА типу “шахед” (реактивний). На жаль, є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в селі Старовойтове (МПП “Ягодин”), Ковельського району. Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на вʼїзді в термінал. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило», – повідомив Роман Романюк.

За даними TVN24, близько 17:00 у Люблінському воєводстві Польщі оголосили повітряну тривогу через російську дронову атаку. Польща підняла в повітря винищувачі, а також привела в готовність системи протиповітряної оборони. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що російський дрон упав приблизно за два кілометри від польського кордону.

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«Ще один російський напад на західній Україні. Реактивний безпілотник вдарив по українській стороні приблизно за два кілометри від прикордонного переходу з Польщею в Дорогуську. Порушення польського повітряного простору не було. Наші системи протиповітряної оборони та літаки були готові до дій. Після зняття тривоги літаки повернулися на бази, а системи оборони перейшли в режим спостереження та очікування», – написав Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі ікс.

Нагадаємо, 13 вересня російський дрон вдарив по пасажирському поїзду біля кордону з Польщею у Волинській області. На станції «Ягодин» також перебував спеціальний поїзд із іноземними високопосадовцями. Зокрема, у ньому їхали радники з питань безпеки кількох країн Євросоюзу та колишні європейські високопосадовці, серед яких експремʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому поїзді, який перебував також перебував на станції «Ягодин» у момент атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

«Укрзалізниця» припускала, що мішенню російського дрона міг бути саме дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше запланованого часу.