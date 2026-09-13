Момент атаки зафіксували на відео

У неділю, 13 вересня, російські окупанти завдали удару по пасажирському потягу, який перебував біля кордону з Польщею у Волинській області. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

У соцмережах поширили відео, на якому видно момент атаки безпілотника на поїзд. На кадрах видно проліт дрона, чутно вибух та видно дим, який здіймається над одним з поїздів, що стоять на пероні.

За даними «УЗ», росіяни атакували залізничну інфраструктуру за 2 км від кордону з Польщею. Удар припав на пасажирський поїзд.

«Ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.

Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

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Нагадаємо, напередодні, 12 вересня, росіяни вдарили по пасажирському поїзді в Луцьку. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.

13 вересня під час масованої атаки на захід України російські окупанти вдарили по АЗС біля КПП «Ягодин» на Волині. Там зайнялася пожежа, пошкоджена будівля заправки та вантажівки.