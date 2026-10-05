51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога

Сили безпеки та оборони України вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей Росії. У Міністерстві оборони в неділю, 4 жовтня, заявили, що масштабні далекобійні удари поступово впливають на воєнно-економічний потенціал країни-агресора.

Наслідки нещодавніх атак оцінили аналітики Генерального штабу, Міноборони та представники розвідки. За їхніми даними, українські удари по об’єктах нафтової галузі стали частиною системної роботи зі зменшення можливостей Росії забезпечувати власну військову машину.

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Серед підприємств, які останнім часом зазнали ударів, – Московський, Ярославський та Пермський НПЗ, КИНЕФ, Усть-Луга, Ільський, Саратовський і Сизранський нафтопереробні заводи, а також низка інших об’єктів.

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«51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ. Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію Росії», – наголосив міністр оборони Євгеній Хмара.

У Міноборони зазначають, що результат українських операцій накопичується. Одним із ключових напрямів відомства залишаються далекобійні ударні безпілотники, здатні уражати цілі на значній відстані вглибині РФ. Цього року виробництво та закупівлі таких дронів зросли втричі. Надалі Україна планує й надалі нарощувати спроможності для завдання далекобійних ударів.

Нагадаємо, у ніч на 2 жовтня в російській Самарі пролунала серія вибухів, після чого на території ЛВДС «Самара» спалахнула пожежа. На її території розташований 71 резервуар загальною місткістю понад 1,6 млн м3 нафти. Також там працюють дві нафтоперекачувальні станції.