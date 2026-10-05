Естонські резервісти на військових навчаннях

Естонія переміщує частину військ на постійні позиції ближче до кордону з Росією та переходить до стратегії «активної оборони». Про це повідомила газета Financial Times.

Естонське командування передислоковує Першу бригаду з міста Тапа до Йихві, приблизно за 50 км від російського кордону. Паралельно у прикордонній Нарві будують базу на тисячу військовослужбовців. Планується, що на базі постійно дислокуватимуться 200 військовослужбовців, а в разі кризи вона зможе прийняти ще 800.

За даними FT, протягом останніх десяти років Естонія планувала у разі нападу Росії швидко мобілізувати бійців і вести партизанську війну до прибуття підкріплення від союзників по НАТО.

Однак повномасштабна війна Росії проти України змусила естонських військових переглянути ці плани. Спостерігаючи за діями російської армії, командування дійшло висновку, що Москва готова зазнавати значних втрат і руйнувати території заради їхнього захоплення та утримання.

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Тепер естонське командування вважає, що у разі нападу потрібно утримувати територію від самого кордону та завдавати ударів по російських цілях на сотні кілометрів углиб країни.

Військові витрати Естонії цього року зросли на 42% до €2,4 млрд, або 5,4% ВВП. Протягом останнього року країна замовила дев’ять американських систем HIMARS і дев’ять південнокорейських установок Chunmoo з ракетами дальністю до 300 км. Потенційно ці ракети зможуть діставати до російського Санкт-Петербурга, розташованого приблизно за 260 кілометрів.

Естонська розвідка вважає, що Росія не прагне повномасштабної війни з НАТО щонайменше найближчі два роки, але може спробувати обмежену операцію, зокрема проти прикордонної Нарви, де значну частину населення становлять російськомовні жителі. В Естонії побоюються, що Москва може використати провокації в місті, щоб перевірити готовність НАТО.

Раніше повідомлялося, що військові аналітики розглядають два можливі сценарії нападу Росії на країни НАТО – масштабне вторгнення до Естонії або гібридну операцію із захопленням стратегічних об’єктів в одній із країн Балтії. Водночас у країнах Балтії ризик прямого нападу Росії оцінили як низький.