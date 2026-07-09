Місія винищувачів зміниться з патрулювання на повноцінну протиповітряну оборону

Пілоти винищувачів НАТО отримали дозвіл на збиття повітряних цілей, які залітають на територію країн Балтії. Про це повідомив 8 липня президент Литви Гітанас Науседа, передає Reuters.

НАТО дозволило перетворити місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію протиповітряної оборони. Це розширить повноваження пілотів та дозволить їм збивати повітряні цілі у небі над Литвою, Латвією та Естонією.

За словами Науседи, місію з патрулювання неба країн Балтії запровадили у 2004 році, коли вони вступили до НАТО. Президент наголосив, що місія була розрахована на мирний час, а «не на те, що відбувається сьогодні».

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна повідомив, що оновлена ​​місія матиме «більшу гнучкість та швидше реагування на повітряні загрози». Наразі літаки патрулювання повітряного простору країн Балтії злітають у повітря для ідентифікації та супроводу кожного російського військового літака, що пролітає над міжнародними водами, прилеглими до цих країн.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 7 травня українські дрони порушили повітряний простір країн Балтії під час атаки на північні порти Росії. Через роботу російського РЕБ один з БпЛА влучив у порожній резервуар на нафтобазі у Латвії.

Через інцидент міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про свою відставку. Він визнав, що латвійська армія не збила БпЛА та заявив, що дрони не мали загрожувати безпеці латвійців. Після цього Україна оголосила, що направить до Литви та Латвії військових експертів, які поділяться досвідом збиття безпілотників.