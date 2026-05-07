Пошкоджений дроном нафтовий резервуар

У ніч на четвер, 7 травня, кілька невідомих дронів порушили повітряний простір Латвії. На території країни зафіксували падіння двох безпілотників, один із них влучив у порожній резервуар на місцевій нафтобазі, повідомили LRT, а також латвійська поліція та збройні сили.

У ніч на 7 травня мешканці муніципалітетів Людза, Балві та Резекне отримали повідомлення про можливу загрозу безпілотників у повітряному просторі. Над територією Латвії зафіксували кілька дронів, два з яких впали.

Так, близько 03:30 поліція отримала повідомлення про пожежу на нафтосховищі в Резекне, де міг впасти дрон. Попри те, що рятувальники не виявили пожежі на місці події, поліція підтвердила, що там впав безпілотник.

На відео, поширених місцевими мешканцями, видно отчену територію навколо нафтобази. На одному з оприлюднених фото видно пошкоджений резервуар.

Територію оточили. Через інцидент із дроном у муніципалітеті Резекне скасували заняття у школах.

Місце падіння другого безпілотника на момент публікації не виявили.

За даними LRT, безпілотники залетіли з території Росії, проте це не означає, що вони були російського виробництва. Видання зазначає, що раніше до Латвії залітали українські дрони, які атакували північні порти Росії.

«Поки триває російська агресія в Україні, можливе повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього», – повідомили у пресслужбі збройних сил Латвії.

Зазначимо, наприкінці березня безпілотник увійшов до повітряного простору Латвії з Росії, розбився та вибухнув у муніципалітеті Краслава. Влада підтвердила інформацію про те, що це був український БпЛА, який брав участь в атаці на російські цілі. Того ж дня ще один дрон порушив повітряний простір Естонії та врізався в димову трубу електростанції.