29-річний чоловік видавав себе за працівника НАБУ

У Києві правоохоронці викрили 29-річного чоловіка, який видавав себе за працівника Національного антикорупційного бюро. За майже 500 тис. доларів він обіцяв підприємцю розв’язати проблеми з податками, судами та кримінальним переслідуванням. Про це 5 жовтня повідомили в НАБУ та Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, що 29-річний чоловік дізнався від батька про податкові перевірки підприємця та його дружини на близько 32 млн грн. Батько запевнив підприємця, що його син нібито обіймає високу посаду в НАБУ та може допомогти владнати проблеми.

Щоб здаватися переконливішим, псевдопрацівник використовував юридичну термінологію та вигадував нові причини для передачі грошей. Зокрема, він розповідав про нібито «замовлення» з боку впливових людей та кримінальне провадження в БЕБ, якого насправді не існувало.

Упродовж вересня 2025 року – березня 2026 року підприємець передав йому 280 тис. доларів. А згодом шахрай попросив ще 200 тис. доларів за нібито організацію штучного банкрутства, скасування штрафів та зняття арешту з активів.

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На зустріч він приніс підроблений судовий документ про нібито закриття справи. 25 вересня чоловіка затримали під час отримання грошей.

Під час трьох невідкладних обшуків у Києві та Харкові – за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі – вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах та закінчений замах на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 998 тис. грн. Прокурори клопотали про 11 млн грн застави.