Дєніса Куцева повернули з ротації до пункту постійної дислокації у Солнечногорську

Російського спецпризначенця Дєніса Куцева, який служить в елітному підрозділі «Сенеж», після розслідування «Слідства.Інфо» повернули з ротації до пункту постійної дислокації у Солнечногорську. Про це журналісти повідомили у понеділок, 5 жовтня, з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, наприкінці серпня – на початку вересня Куцев, ймовірно, ще перебував на позиціях та брав участь у диверсійній діяльності проти України.

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«Командування Центру спеціального призначення “Сенеж” сприйняло цей витік інформації як болючий репутаційний удар. Для збереження безпеки особового складу, який перебуває в ротації і, ймовірно, проведення розслідування, було прийнято рішення про повернення Куцевого Дєніса в ППД (пункт постійної дислокації м. Солнечногорск), тож наразі він перебуває вдома. Проте це однозначно матиме подальший вплив на його військову кар’єру», – розповіли джерела «Слідства.Інфо».

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Раніше журналісти видання отримали доступ до листування дружини Куцева – Дар’ї. Вона веде сторінку, присвячену бісероплетінню, у телеграмі. Після виходу розслідування канал було закрито. Саме публікації Дар’ї дозволили журналістам встановити періоди, коли її чоловік перебував у відрядженнях. Зокрема, 3 червня 2025 року вона написала, що чоловік повернувся з тривалого відрядження. Перевірка календаря показала, що йдеться про 1 червня.

У грудні того ж року жінка повідомила, що її чоловік поїхав у відрядження на три місяці. На підставі цих повідомлень журналісти припустили, що Куцев міг проводити близько трьох місяців на службі, після чого тривалий час перебувати вдома.

«Слідство.Інфо» раніше повідомляло, що отримане та верифіковане журналістами листування дозволило встановити деталі приватного життя родини Куцевих. Видання також стверджувало, що родина протягом тривалого часу користувалася спеціалізованими сайтами для знайомств. Після оприлюднення розслідування історія родини Куцевих привернула значну увагу в російському інформаційному просторі та стала приводом для численних обговорень у соцмережах.