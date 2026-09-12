Росіяни вдрили по залізничній інфраструктурі на Волині та Київщині

Вдень у суботу, 12 вересня, росіяни дронами атакували Волинську та Київську області. Зафіксовано влучання в залізничну інфраструктуру в Луцьку та Фастові. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Згодом ДСНС уточнила, що росіяни вдарили у Луцьку по пасажирському поїзду.

Моніторингова група «Укрзалізниці» вчасно виявила загрозу, тож унаслідок атак постраждалих немає. За даними залізничників, атака російських дронів триває.

«Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз – влучання в Луцьку та у Фастові. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів – жодного постраждалого. Атака продовжується, в небі – зграї “шахедів”. Працюємо із максимальною увагою та обачністю. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного», – йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Крім того, «Суспільне» повідомляє, що вибухи також пролунали в Ковелі на Волині.

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Повітряну тривогу в Луцькому районі оголосили о 14:47, а в Ковельському – о 15:31. Начальник Волинської ОВА Роман Романюк попереджав про жовтий рівень небезпеки – загрозу атаки ударними дронами. Влада закликала людей перебувати в укриттях.

«Волиняни, закликаю перебувати в укриттях та безпечних місцях. Триває масована атака безпілотниками. У напрямку області летить багато ворожих цілей», – написав Роман Романюк.

Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський повідомив, що внаслідок обстрілу у місті спалахнула пожежа.

«Внаслідок російської ворожої атаки на Луцьк потерпілих немає, пожежу локалізовано», – написав Андрій Разумовський.

О 16:44 ДСНС уточнила, що у Луцьку російський дрон поцілив у поїзд. Рятувальники загасили пожежу.

«У Луцьку внаслідок російського удару загорілися вагони потяга! На місці події працювали рятувальники ДСНС. Пожежа ліквідована», – повідомила ДСНС.

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