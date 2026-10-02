Україна повернула з окупації ще 41 українця

Україна повернула з окупованих територій ще 41 громадянина. Повернення відбувалися протягом серпня та вересня через пункт пропуску «Мокрани – Доманове» на Волині. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець в п’ятницю, 2 жовтня.

Серед повернених – четверо дітей та п’ятеро підлітків.

«Для кожного з них це не просто перетин кордону. Це завершення місяців або років життя в окупації – зі страхом, тиском, переслідуваннями та постійною невизначеністю», – написав Лубінець.

За його словами, одна з родин змогла виїхати з окупації після звільнення батька з полону. Водночас їхній старший син залишається в полоні з 17 квітня 2022 року. Жінку та її молодшого сина під приводом надання медичної допомоги утримували в місці несвободи під постійним контролем окупаційних медичних і правоохоронних служб.

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Серед повернених також молода медикиня, яку вдалося вивезти напередодні примусової мобілізації до збройних формувань Росії.

Ще один чоловік кілька разів був затриманий та утримувався у підвалах. Російські окупанти також вилучили в нього паспорт громадянина України.

Нагадаємо, мешканці окупованих Олешок на лівому березі Херсонщини живуть в умовах гуманітарної катастрофи. Люди стикаються з нестачею їжі, води та ліків, а доступ до електроенергії й медичної допомоги стає дедалі складнішим. У таких умовах залишаються і близько 50 дітей.

27 вересня стало відомо, що українські військові за допомогою дронів доставили до Олешок близько чотири тонни продуктів для населення. Їжу одночасно доправили на 100 визначених локацій міста.