Заступника мера Рогатина судять за надбавки медикам на попередній роботі
Йому загрожує 5 років ув'язнення
Правоохоронці завершили розслідування справи про незаконне нарахування «ковідних» надбавок працівникам Калуської ЦРЛ. Колишньому директору медзакладу Івану Красійчуку, який нині працює заступником міського голови Рогатина, загрожує до 5 років ув’язнення.
Йдеться про масштабну схему з виплатою грошових надбавок за боротьбу з Covid-19, яка діяла у Калуській лікарні протягом 2020–2022 років. Ці документи систематично готувала та подавала на затвердження підлегла Івана Красійчука – економістка з праці стаціонару. Директор лікарні підписував їх без належної перевірки.
«Працівниця умисно вносила до списків технічний персонал – ліфтерів, машиністів насосних установок та водіїв, які безпосередньо не залучалися до лікування хворих на Covid-19. На основі цих фіктивних документів НСЗУ безпідставно перераховувала кошти лікарні, а бухгалтерія виплачувала персоналу 300% доплати до зарплати. Унаслідок таких дій медзакладу завдано понад 1,4 млн грн збитків», – нагадали в Івано-Франківській обласній прокуратурі у п’ятницю, 2 жовтня.
У прокуратурі не називають прізвища директора лікарні, зазначаючи, що наразі він працює на посаді заступника міського голови однієї з громад Прикарпаття. За даними судового реєстру, йдеться про Івана Красійчука, який керував Калуською ЦРЛ у 2009–2022 роках, а після цього влаштувався заступником мера Рогатина.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) посадовцеві загрожує до 5 років позбавлення волі. Обвинувальний акт стосовно його підлеглої вже розглядає Калуський міськрайонний суд. Економістці інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення.