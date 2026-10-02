Іван Красійчук понад 10 років очолював Калуську лікарню

Правоохоронці завершили розслідування справи про незаконне нарахування «ковідних» надбавок працівникам Калуської ЦРЛ. Колишньому директору медзакладу Івану Красійчуку, який нині працює заступником міського голови Рогатина, загрожує до 5 років ув’язнення.

Йдеться про масштабну схему з виплатою грошових надбавок за боротьбу з Covid-19, яка діяла у Калуській лікарні протягом 2020–2022 років. Ці документи систематично готувала та подавала на затвердження підлегла Івана Красійчука – економістка з праці стаціонару. Директор лікарні підписував їх без належної перевірки.

«Працівниця умисно вносила до списків технічний персонал – ліфтерів, машиністів насосних установок та водіїв, які безпосередньо не залучалися до лікування хворих на Covid-19. На основі цих фіктивних документів НСЗУ безпідставно перераховувала кошти лікарні, а бухгалтерія виплачувала персоналу 300% доплати до зарплати. Унаслідок таких дій медзакладу завдано понад 1,4 млн грн збитків», – нагадали в Івано-Франківській обласній прокуратурі у п’ятницю, 2 жовтня.

У прокуратурі не називають прізвища директора лікарні, зазначаючи, що наразі він працює на посаді заступника міського голови однієї з громад Прикарпаття. За даними судового реєстру, йдеться про Івана Красійчука, який керував Калуською ЦРЛ у 2009–2022 роках, а після цього влаштувався заступником мера Рогатина.

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За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) посадовцеві загрожує до 5 років позбавлення волі. Обвинувальний акт стосовно його підлеглої вже розглядає Калуський міськрайонний суд. Економістці інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення.