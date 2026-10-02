Працівниці Великоберезнянської лікарні загрожує 4 років ув’язнення

Правоохоронці затримали керівницю ЛКК Великоберезнянської лікарні, яка попросила 600 доларів у військового за медичний висновок. Посадовиці загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 2 жовтня, йдеться про лікарку, яка тимчасово виконувала обов’язки медичного директора лікарні та очолювала лікарсько-консультативну комісію.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

До неї звернувся військовий із проханням допомогти оформити висновок про те, що його мати потребує постійного стороннього догляду. Цей документ він планував використати для звільнення з військової служби за сімейними обставинами.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Під час приватної розмови лікарка повідомила, що на підставі актуального стану матері такий висновок він не отримає, проте вона як голова ЛКК може забезпечити бажаний результат. При цьому медикиня показала на екрані свого мобільного напис “600$”, фактично назвавши суму хабаря», – розповіли у прокуратурі.

Під контролем правоохоронців військовий передав лікарці завдаток. Після отримання грошей вона наказала госпіталізувати жінку, провести необхідні обстеження та оформити необхідні документи.

Підозрювану відсторонили від посади. Їй інкримінують хабарництво (ч. 1 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 68 тис. грн штрафу, або до 3 років пробаційного нагляду, або від 2 до 4 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.