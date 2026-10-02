Києві зруйновано дата-центр dline.ua

Унаслідок російського удару по Києву 1 жовтня зруйновано дата-центр dline.ua. Усі сервіси та дані клієнтів перенесли на резервні майданчики, повідомила компанія-власниця в коментарі Громадському радіо.

Дата-центр розташовувався на вулиці Предславинській, 28.

Це черговий дата-центр у столиці, який постраждав від російських атак.

1 жовтня про критичні пошкодження та повне припинення роботи київського майданчика також повідомив дата-центр«Парковий». Він зазнав руйнувань унаслідок серії ударів. У компанії заявили, що відновити сервіси на цьому майданчику неможливо, а дані клієнтів розгорнули на резервних платформах у ЄС. Працівники не постраждали.

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Раніше, 25 вересня, про пошкодження дата-центру повідомила «Датагруп». Клієнтські дані збереглися, а сервіси продовжили працювати з резервних майданчиків. 26 вересня Cosmonova повідомив про значні руйнування свого дата-центру та неможливість відновити його роботу. Через атаку тимчасово не працювала частина відеоплеєрів на сайті Суспільного.

Як писав ZAXID.NET у матеріалі про те, чи може Україна залишитися без інтернету, атаки на дата-центри загрожують роботі окремих сайтів, сервісів та мереж, однак не означають одночасного зникнення зв’язку в усій країні. CEO Luxnet Андрій Возний пояснив, що українські мережі децентралізовані: якщо один із маршрутів пошкоджено, трафік може йти іншим, за умови, що такий шлях доступний і витримує навантаження.

«Перебої будуть, це неминуче, але структура українських мереж доволі децентралізована, це свого роду хаотична павутина з гнучкою маршрутизацією», — зазначив фахівець.

Водночас для окремих користувачів і компаній наслідки можуть бути тривалими. Відновлення роботи сервісів залежить від наявності резервних копій даних та готовності запустити їх на іншому майданчику.