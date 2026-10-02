БЕБ вилучило рекордну суму готівки

В Україні викрили мережу нелегальних обмінників, через яку, за даними слідства, щороку проходили десятки мільярдів гривень. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на суму понад 630 млн грн. Для Бюро економічної безпеки це рекордна сума вилученої готівки, повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

Ідеться про компанію «Кит Group», пише «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Водночас офіційно правоохоронці назви компанії не вказують.

За версією слідства, мережа діяла по всій Україні, а її послугами користувалися для ухилення від сплати податків та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Учасники обмінювали готівкову валюту й цифрові активи, а також переказували гроші всередині країни та за кордон. Такі операції вони називали «перестановками».

В Офісі генпрокурора повідомили, що мережа працювала через неліцензовані пункти обміну валют під відомою торговою маркою. Операції проводили без необхідних дозволів, а доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку. Під прикриттям обмінників також конвертували готівку в цифрові активи з порушенням установлених вимог.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші в різних валютах, зокрема російські рублі. Загальна сума перевищує 630 млн грн у гривневому еквіваленті. За повідомленням ОГП, документів на підтвердження законного походження та належного обліку цих коштів під час слідчих дій не надали.

Крім готівки, вилучили комп’ютери, мобільні телефони та чорнові записи, які можуть містити інформацію про роботу мережі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 21 вересня БЕБ викрило та ліквідувало мережу так званих конвертаційних центрів із загальним обігом 23,5 млрд грн. Схема діяла з 2023 року, а створили її для зменшення розміру податків підприємствами сектору економіки, що призвело до несплати 3 млрд грн податків.