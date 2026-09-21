БЕБ вилучило понад 130 млн грн під час обшуків

У понеділок, 21 вересня, Бюро економічної безпеки повідомило подробиці спецоперації, у межах якої викрили та ліквідували мережу так званих конвертаційних центрів із загальним обігом 23,5 млрд грн.

За даними правоохоронців, схема діяла з 2023 року. Її створили для мінімізації розміру податків підприємствами сектору економіки, що призвело до несплати 3 млрд грн податків.

До схеми у різний період були залучені понад 40 людей з Києва та шести областей України, а також 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тис. фізичних осіб-підприємців. Підприємства перераховували гроші на рахунки підконтрольних компаній нібито за купівлю товарів чи надання послуг. Насправді послуги не надавалися. Офіс генпрокурора уточнює, що ці операції використовували для формування безпідставного податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

«Надалі гроші перераховували на рахунки інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців. Частину грошей використовували для придбання криптовалюти, після чого конвертували у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані кошти розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів. Загальний обсяг конвертації становить 23,5 млрд грн», – йдеться у повідомленні БЕБ.

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За послуги учасники схеми платили від 1,5% до 3,5% суми конвертації. Щоб приховати незаконну діяльність, використовували VPN-сервіси, іноземні SIM-карти та понад 30 закритих телеграм-груп.

Детективи БЕБ здійснили 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, у межах яких вилучили понад 130 млн грн у різній валюті в гривневому еквіваленті. Також правоохоронці виявили документацію з доказами злочинної діяльності.

Наразі підозри оголосили шістьом фігурантам. Їм інкримінують участь у злочинній організації, незаконні дії з документами на переказ, підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, 20 вересня БЕБ повідомило про викриття мережі конвертаційних центрів з обігом 23,5 млрд грн, однак тоді правоохоронці не розголошували подробиці спецоперації.