Смітники на площі Міцкевича у центрі Львова

Фірма «Грінера Україна» назвала понад 100 магазинів та кафе у центрі Львова, які не укладають договори на вивіз сміття. Звернення розглядали на засіданні постійної комісії стійкості та критичної інфраструктури ЛМР. ZAXID.NET отримав перелік бізнесів у відповідь на інформаційний запит.

ТОВ «Грінера Україна» звернулося до Львівської міськради щодо перегляду норм надання послуг та договірної роботи у центрі міста. У 2025 році виконком затвердив норми надання послуги з управління побутовими відходами у населених пунктах Львівської громади на 2025-2029 роки, ввели середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифи на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів.

«Вважаємо, що ці норми не відповідають реальним фактичним обсягам утворення відходів та повинні бути переглянуті. Фактичні обсяги утворення побутових відходів у місті Львові, особливо у центральній частині міста, у закладах громадського харчування, готелях, об'єктах торгівлі та інших об'єктах із значним потоком відвідувачів потребують додаткової перевірки відповідності затверджених норм реальним обсягам утворення відходів», – вказано у звернення «Грінери».

Окрім цього, директор «Грінера Україна» Богдан Михалусь у зверненні зазначив, що частина представників бізнесів відмовляється від укладання договорів про надання послуги з управління побутовими відходами, укладають один договір на юридичну особу, маючи кілька точок, або уникають реальних обсягів утворення сміття (занижені посадкові місця тощо).

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«Відсутність укладених договорів про надання послуги з управління побутовими відходами створює нерівні умови серед утворювачів відходів, а також спричиняє відсутність належної оплати за фактично утворені обсяги відходів», – вказано у зверненні.

Список закладів у центрі Львова, у яких відсутні договори про надання послуги з управління відходами: