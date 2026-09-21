Понад 100 бізнесів у центрі Львова не уклали договори на вивіз сміття
Фірма «Грінера Україна» скаржиться у міськраду на порушення
Фірма «Грінера Україна» назвала понад 100 магазинів та кафе у центрі Львова, які не укладають договори на вивіз сміття. Звернення розглядали на засіданні постійної комісії стійкості та критичної інфраструктури ЛМР. ZAXID.NET отримав перелік бізнесів у відповідь на інформаційний запит.
ТОВ «Грінера Україна» звернулося до Львівської міськради щодо перегляду норм надання послуг та договірної роботи у центрі міста. У 2025 році виконком затвердив норми надання послуги з управління побутовими відходами у населених пунктах Львівської громади на 2025-2029 роки, ввели середньозважений тариф на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифи на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів.
«Вважаємо, що ці норми не відповідають реальним фактичним обсягам утворення відходів та повинні бути переглянуті. Фактичні обсяги утворення побутових відходів у місті Львові, особливо у центральній частині міста, у закладах громадського харчування, готелях, об'єктах торгівлі та інших об'єктах із значним потоком відвідувачів потребують додаткової перевірки відповідності затверджених норм реальним обсягам утворення відходів», – вказано у звернення «Грінери».
Окрім цього, директор «Грінера Україна» Богдан Михалусь у зверненні зазначив, що частина представників бізнесів відмовляється від укладання договорів про надання послуги з управління побутовими відходами, укладають один договір на юридичну особу, маючи кілька точок, або уникають реальних обсягів утворення сміття (занижені посадкові місця тощо).Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Відсутність укладених договорів про надання послуги з управління побутовими відходами створює нерівні умови серед утворювачів відходів, а також спричиняє відсутність належної оплати за фактично утворені обсяги відходів», – вказано у зверненні.
Список закладів у центрі Львова, у яких відсутні договори про надання послуги з управління відходами:
- магазин «Apple Room» (пр. Шевченка, 3)
- магазин «Gi Gi Store» (пр. Шевченка, 3)
- магазин «Люксоптика» (пр. Шевченка, 3)
- магазин «Файні льоди» (пр. Шевченка, 3)
- магазин «Adidas» (пр. Шевченка, 3)
- магазин «Courage Boutique» (вул. Саксаганського, 10)
- салон меблів «Данко» (вул. Саксаганського, 8)
- магазин «Linni Саго» (вул. Саксаганського, 12)
- магазин «Damor» (вул. Саксаганського, 7)
- магазин «Juliette Lingerie» (вул. Саксаганського, 14)
- магазин «Diez Diamonds» (вул. Саксаганського, 18)
- ювелірний бутік «Колекція» (вул. Саксаганського, 9)
- квітковий магазин «Квітковий Дім FLO» (вул. Саксаганського, 7)
- магазин «Анна-Христина» (вул. Івана Франка, 28)
- магазин «Ортокомфорт» (вул. Івана Франка, 24)
- салон весільних суконь «POLLARDI» (вул. Івана Франка, 24)
- ювелірний магазин «Guzema Fine Jewerly» (пр. Шевченка, 23)
- магазин «Bazhane» (пр. Шевченка, 13)
- кав’ярня «Лігумінка» (вул. Івана Франка, 77)
- китайська чайна «Новий Пекін» (вул. Грушевського, 8/1)
- магазин «Алкосвіт» (пр. Шевченка, 34)
- магазин білизни «Fox lingerie» (вул. Грушевського, 8)
- магазин взуття (вул. Івана Франка, 60)
- магазин італійського одягу «Ромео і Джульєтта» (вул. Волошина, 2/2)
- весільний салон ILen (вул. Івана Франка, 42)
- магазин одягу «Leman» (вул. Івана Франка, 36)
- магазин косметики «Sisters» (вул. Івана Франка, 36)
- спортивний магазин «Rabona» (вул. Івана Франка, 40)
- магазин «Бомбей» (вул. Дудаєва, 3)
- магазин «Lishop» (вул. Дудаєва, 5)
- магазин «Афродіта» (вул. Івана Франка, 52)
- магазин спортивного харчування «Dopping4you» (вул. Івана Франка, 52)
- кафе «Будьмо» (вул. Стефаника, 19)
- магазин солодощів «LEKVAR» (пр. Свободи, 21)
- магазин «Kachorovska atelier» (вул. Ставропігійська, 3)
- магазин «Flower Space» (вул. Городоцька, 105)
- магазин «МТА» (вул. Городоцька, 105)
- нотаріус (вул. Грушевського, 19)
- магазин «O’BUYER» (вул. Поповича, 2)
- магазин «Ідеал» (вул. Волошина, 8)
- «TimeLine Tattoo Studio» (вул. Ференца Ліста, 3)
- магазин одягу та взуття «Sexy Fairy» (вул. Банківська, 5)
- магазин «Канцтовари» (вул. Банківська, 2)
- магазин «Новий градус» (вул. Дорошенка, 11)
- магазин «Канцтовари» (вул. Дорошенка, 9)
- ювелірні вироби «Галицькі золотарі» (пр. Свободи, 7)
- салон годинників «Basel» (вул. Банківська, 5)
- майстерня «Ай болить» (вул. Дорошенка, 9)
- магазин «Алло» (пр. Свободи, 1/3)
- магазин парфумерії «Glamour Parfums» (пр. Свободи, 5)
- ювелірний магазин «Love you» (пр. Свободи, 5)
- магазин «Vodafone» (пр. Свободи, 1/3)
- «Фотоцентр» (пр. Свободи, 1/3)
- магазин «Sota Store» (вул. Коперника, 3)
- магазин «Мережка» (вул. Коперника, 3)
- «Квіти без причини» (вул. Дорошенка, 15)
- ФОП Лопушанська О.В. (вул. Б. Лепкого, З)
- Нотаріус (вул. Б. Лепкого, 4)
- Магазин Stefanska (вул. Менцинського, 7)
- Салон краси (вул. Менцинського, 5)
- магазин Lekvar (пр. Свободи, 39)
- магазин Infinite (вул. Менцинського, 1)
- кафе «Женева» (вул. Костюшко, 6\10)
- Гері Боумен (вул. Наливайка, 18)
- магазин промтоварів (пл. Осмомисла, 10)
- магазин білизни (пл. Осмомисла, 10)
- квітковий магазин «Flower House Lviv» (вул. Івана Франка, 60)
- весільний магазин «Amour Blanc» (вул. Івана Франка, 60)
- манікюрний салон «Nails Party» (вул. Грушевського, 18)
- магазин квітів «Букетіо» (пр. Шевченка, 36/1Б)
- магазин «Roksolana Bogutska» (вул. Саксаганського, 11)
- салон меблів «Командор-Львів» (вул. Саксаганського, 12)
- магазин «Intimate Company» (пр. Шевченка, 11)
- книгарня «Vivat» (пр. Шевченка, 22)
- магазин «Перчинка» (вул. Герцена, 4)
- магазин одягу «Ко Stin» (вул. Герцена, 5)
- стоматологія «Когут і когут» (вул. Герцена, 6)
- магазин «Чарка до свята» (вул. Дудаєва, 7)
- косметолог, салон «Dr. Korda» (вул. Дудаєва, 12)
- готель «Hotel 39» (пл. Ринок, 39)
- магазин «Noiluna» (вул. Дудаєва, 6)
- «Зелена аптека» (вул. Грушевського, 13)
- оптика «Optuque» (пр. Шевченка, 30)
- кафе «Tea Room Ваг» (вул. Івана Франка, 104)
- магазин «Амріта» (вул. Зернова, 4)
- лабораторія «Ескулаб» (вул. Городоцька, 35)
- лабораторія «Ескулаб» (вул. Підмурна, 2)
- кафе «Tea Room Ваг» (вул. Наливайка, 13)
- магазин «Beer Set» (вул. Вітовського, 6)
- кафе «Контрабас» (пл. Ринок, 17)
- «Friendly Karaoke Lounge Ваг» (вул. Староєврейська, 10)
- магазин одягу «FF’ELOW» (вул. Скорика, 5)
- магазин «Чарка до свята» (вул. Банківська, 3)
- магазин «Все для дому» (вул. Коперника, 58)
- магазин «Текстиль для дому» (вул. Коперника, 30)
- тату-салон «Backstage. Unisex» (вул. Коперника, 19)
- магазин «Світ вишиванок» (вул. Коперника, 18)
- аптека «Анрі» (вул. Коперника, 16)
- Нова пошта № 121 (вул. Івана Франка, 83)
- магазин «Ретро магаз» (вул. Білозіра, 8)
- кафе (пл. Ринок, 27)
- магазин (пл. Ринок, 27)