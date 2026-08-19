Великогабаритне і будівельне сміття не можна залишати біля звичайних смітників

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців повідомляти про випадки незаконного викидання великогабаритного чи будівельного сміття. Його не можна залишати біля звичайних смітників, а потрібно вивозити на спеціальний майданчик. За інформацію про порушників обіцяють платити гроші.

«Здав капарника – отримав гроші. Не жарт. Бачите, як хтось вивозить великогабаритне чи будівельне сміття і кидає біля звичайних смітників – фіксуйте на фото або відео. За інформацію про порушників можна отримати винагороду: 067 005 02 09», – написав Руслан Марцінків у тредс.

Цю проблему обговорювали під час оперативної наради у Івано-Франківській міськраді у середу, 19 серпня. Мер запитав у заступниці директора «АТП-0928» Ірини Ружицької, якою ж є винагорода за надання інформації про порушників, однак вона відповіла, що вона «залежить від наданої інформації».

«Ми плідно працюємо з муніципальною інспекцією, мешканці повідомляють про такі порушення. Ми виїжджаємо. Останній протокол був на вулиці Сагайдачного, його склали на працівника СТО, який тачками возив бампери, скло на контейнерний майданчик. Працівник муніципальної варти під’їхав, склав протокол», – сказала посадовиця.

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Під час оперативної наради озвучили ще один випадок незаконного викидання сміття. На вулиці Хоткевича сталась пожежа у будинку і мешканці вирішили викидати усе сміття у загальний смітник. З мешканцями поговорили і надали окремий контейнер для відходів.

Великогабаритні відходи та будівельне сміття мешканці Івано-Франківська можуть викинути на спеціальному майданчику. На сайті АТП-0928 можна переглянути детальнішу інформацію, зокрема про обмеження для безкоштовного прийому таких відходів.