Переговори української та російської делегації у Туреччині влітку 2023 року

Абсолютна більшість українців – 75% – підтримують проведення переговорів з Росією для завершення війни. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опубліковані у вівторок, 6 жовтня.

Телефонне опитування тривало з 12 до 21 вересня. У ньому взяли участь 1002 респонденти віком від 18 років, які проживають на підконтрольній уряду України території.

Відповідно до результатів, 75% українців допускають проведення зараз перемовин із Росією для завершення війни. 21% респондентів не допускають цього, а 4% – не визначилися. Водночас соціологи наголошують, що йдеться саме про підтримку переговорного процесу заради миру, а не про поступки Росії.

Крім того, соціологи цікавилися в українців, чи підтримають вони негайне припинення вогню, але за умови, що (1) окуповані території юридично не визнаватимуть частиною Росії, (2) не буде демілітаризації України на вимогу Росії, (3) Україна продовжуватиме рух до членства в Євросоюзі і НАТО. 69% опитаних відповіли, що підтримують такий варіант припинення бойових дій. Водночас 22% – не підтримали, ще 9% – не визначилися зі своєю думкою.

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Крім того, абсолютна більшість опитаних – 79% – вірять у перемогу України. З них 47% безумовно вірять у це, решта 32% – скоріше так вважають. Водночас у перемогу Росії вірять 7% українців, ще 14% – не визначилися зі своєю думкою.

Соціологи зазначають, що попри посилення росіянами терору проти мирного населення українці «продовжують демонструвати високу стійкість». Крім того, абсолютна більшість жителів України не підтримують капітуляції.

«Українці зберігають конструктивний підхід і відкриті до складних компромісів. Як ми бачимо, більшість допускають і перемовини з Росією, і “заморожування” бойових дій за нинішньою лінією фронту (за окремих умов), і те, що в результаті завершення війни можуть бути де-факто (але не де-юре) територіальні втрати. Проте ці компроміси не мають бути односторонніми поступками і тим, що буде схоже на капітуляцію України. Українці обирають боротися далі за справжній мир», – підсумував виконавчий директор КМІС Антон Грушицький.

Нагадаємо, 5 жовтня КМІС публікував опитування щодо участі Володимира Зеленського у наступних виборах президента. 53% опитаних вважають, що чинний президент має обмежитися одним терміном.