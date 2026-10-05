За даними КМІС, запит на оновлення політичних еліт стосується і влади, і опозиції

53% опитаних українців вважають, що Володимир Зеленський має обмежитися одним терміном на посаді президента і не балотуватися на наступних виборах. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднені 5 вересня.

Порівняно з груднем 2025 року частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися нинішнім терміном, зросла з 46% до 53%. А підтримка його участі у виборах знизилася з 45% до 42%.

53% українців виступили проти участі Зеленського у наступних виборах (Графік КМІСу)

Соціологи виявили чіткий зв’язок між рівнем довіри до президента та підтримкою його участі у виборах. Серед тих, хто повністю довіряє Зеленському, 85% підтримують його участь у наступних виборах. Серед тих, хто скоріше довіряє президенту, цей показник становить 53%, а серед тих, хто скоріше або зовсім йому не довіряє, – 20% та 7% відповідно.

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Підтримка участі Зеленського у виборах залежить від рівня довіри до нього (Графік КМІСу)

Переважна більшість українців – 71% – виступають проти проведення виборів зараз. Провести їх уже зараз хочуть 24% опитаних, ще 4% не визначилися.

Навіть серед тих, хто зовсім не довіряє Володимиру Зеленському, лише 53% наполягають на виборах зараз. Серед тих, хто скоріше не довіряє президенту, більшість – 58% – виступають проти виборів.

Коли мають відбутися вибори у розрізі довіри до Зеленського (Графік КМІСу)

Довідка

Опитування КМІС проводилося упродовж 12-21 вересня методом телефонних інтерв’ю серед дорослих громадян України віком від 18 років, які на момент дослідження проживали на територіях, контрольованих урядом України. Загалом соціологи опитали 1002 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1%. Соціологи вважають, що отримані результати зберігають високу репрезентативність і дають змогу досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.