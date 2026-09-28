Результати відображають сприйняття громадянами саме політичної відповідальності Зеленського

72% опитаних українців вважають, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії представників його оточення. Водночас 25% респондентів не погоджуються з таким твердженням, а ще 3% не змогли визначитися з відповіддю. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 12–21 вересня 2026 року.

Соціологи окремо наголошують, що формулювання «особиста відповідальність» у цьому випадку потрібно трактувати обережно. За оцінкою КМІС, результати значною мірою відображають сприйняття громадянами саме політичної відповідальності президента, а не його особистої причетності до корупційних дій.

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«Ширший контекст опитувань КМІС (і інших компаній) показує, що “відповідальність” у свідомості громадян не є тотожною “особистій причетност”. Наразі це більшою мірою сприймається як політична відповідальність, а не особисте звинувачення в причетності до корупційних дій», – пояснили соціологи.

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КМІС також проаналізував результати залежно від ставлення респондентів до президента. Серед тих, хто повністю довіряє Зеленському, лише 3% вважають його відповідальним за корупційні дії оточення. Ще 81% не покладають на нього такої відповідальності, а 16% не визначилися.

Серед респондентів, які скоріше довіряють президенту, 17% вважають Зеленського відповідальним за дії його оточення, 60% не погоджуються з цим, а 23% не змогли визначитися.

Серед тих, хто скоріше не довіряє Зеленському, 57% покладають на нього відповідальність за корупційні дії оточення. 19% дотримуються протилежної думки, а 23% не визначилися.

Найвищий показник зафіксували серед респондентів, які зовсім не довіряють президенту: 85% із них вважають Зеленського відповідальним за корупційні дії його оточення, 5% не вважають його відповідальним, ще 10% не змогли відповісти.

Інфографіка КМІС

Опитування КМІС проводилося методом телефонних інтерв’ю серед дорослих громадян України віком від 18 років, які на момент дослідження проживали на територіях, контрольованих урядом України. Загалом соціологи опитали 1002 респондентів.

Нагадаємо, 1 липня Соціологічна група «Рейтинг» оприлюднила результати опитування щодо електоральних настроїв українців. Згідно з результатами, 22% опитаних однозначно підтримують проведення президентських виборів під час війни, 15% – скоріше підтримують. Водночас 19% скоріше не підтримують таку ідею, а 42% – однозначно проти. Серед потенційних кандидатів у президенти Володимир Зеленський отримав 32% підтримки, Валерій Залужний – 16%, Кирило Буданов – 11%.