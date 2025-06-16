Рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського впав майже на 10% за останній місяць. Про це свідчить нове опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке провели наприкінці травня – на початку червня 2025 року.

У порівнянні з попереднім опитуванням КМІС у травні, рівень довіри до Володимира Зеленського впав з 74% до 65% – на 9 відсотків за місяць. Частка опитаних, які не довіряють Зеленському, зросла з 28% до 30%.

Показники довіри опитаних українців до Володимира Зеленського

«Ці показники нижчі, ніж були на початку травня 2025 року (74% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +52%), проте лишаються вищими, ніж були на початку лютого 2025 року (тоді 57% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +20%)», – повідомили у пресслужбі КМІС.

Інститут соціології припускає, що на зменшення довіри до президента могли вплинути такі фактори:

послаблення ефекту згуртування після конфлікту Зеленського і Трампа в Білому домі у лютому 2025 року

короткостроковий вплив підписання Угоди про копалини

внутрішня ситуація в країні

відсутність прогресу у завершенні російсько-української війни

За даними КМІС, в регіональному вимірі Володимиру Зеленському довіряють найбільше на заході України – 73% довіри та 24% недовіри. Найменший показник довіри – на півдні та сході країни – 61%. Водночас у південних регіонах зафіксували найвищий показник недовіри до президента – 34% опитаних з півдня України не довіряють Зеленському.

Згідно зі статистикою КМІС, найбільший рівень довіри до президента зафіксували на початку повномасштабного вторгнення Росії до України – так, у травні 2022 року Зеленського підтримували 90% опитаних українців. Найнижчий показник після російського вторгнення КМІС зафіксував у грудні 2024 року – тоді довіру президенту висловили 52% українців.

Зазначимо, опитування тривало з 15 травня по 3 червня 2025 року. Його проводили методом телефонних інтерв’ю (CATI). В опитуванні взяли участь 1011 дорослих громадян України.