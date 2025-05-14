Рівень довіри до Зеленського за травень 2025 року є одним з найвищих показників

Довіра українців до президента України Володимира Зеленського у травні зросла на 5% порівняно з березнем 2025 року. Загалом Зеленському довіряють 74% опитаних українців, йдеться в результатах опитування КМІС, оприлюднених у середу, 14 травня.

У порівнянні з попереднім опитуванням КМІС, рівень довіри до президента зріс з 69% до 74% – на 5%. Водночас частка тих, хто не довіряє Зеленському, знизилася з 28% по 22%.

«У всіх регіонах України більшість населення довіряють Президенту і показники довіри досить близькі. На тлі інших дещо вирізняється тільки Схід, де рівень довіри трохи нижчий. Проте навіть у цьому регіоні 60% довіряють Президенту (в інших регіонах – 75-77%), не довіряють – 33% (в інших регіонах – 20-22%)», – йдеться у статті.

Рейтинг довіри до Зеленського за травень 2025 року є одним з найвищих показників. Згідно зі статистикою КМІС, найбільший рівень довіри до президента зафіксували на початку повномасштабного вторгнення Росії до України – так, у травні 2022 року Зеленського підтримували 90% опитаних українців. Найнижчий показник після російського вторгнення КМІС зафіксував у грудні 2024 року – тоді довіру президенту висловили 52% українців.

Також, згідно з опитуванням, переважна більшість українців не підтримує проведення виборів після перемир’я між Росією та Україною. Навіть за умови гарантій безпеки 71% українців вважає, що вибори можна буде провести лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. 25% українців вважають, що вибори можна провести після встановлення перемир’я чи вже зараз – з березня 2025 року цей показник зріс із 19% до 25%. Водночас на 7% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни.