Серед найбільших викликів в українців на 2025 рік - зростання цін, криза та обстріли

Соціологічна група «Рейтинг» провела соціологічне опитування серед українців з різних регіонів про рівень життя, російсько-українську війну та настрої у 2024 році. Згідно із дослідженням, українців більше турбує зростання цін та економічна криза, аніж загроза обстрілів та окупації територій.

Так, відповідно до результатів опитування, яке тривало з листопада по грудень 2024 року, українці намагаються бути оптимістичними щодо майбутнього України. Втім, найбільше громадян турбують не безпекові виклики, а економічні.

На запитання, які з потенційних загроз, які можуть чекати на Україну впродовж наступного року, турбують їх найбільше, 33% опитаних назвали зростання цін. 32% опитаних назвали економічну кризу викликом, який найбільше їх непокоїть. Посилення обстрілів та подальша окупація українських територій найбільше турбують 27% та 25% опитаних відповідно.

Що найбільше непокоїть українців у 2025 році

«Спостерігається пряма залежність від між оцінками сприйняття загальної ситуації в країні та оцінкою потенційних загроз. Так, у групі респондентів – “оптимістів”, котрі позитивно оцінюють напрям розвитку країни та мають оптимістичні сподівання на майбутнє України, частіше актуальними загрозами є посилення обстрілів, припинення підтримки від іноземних партнерів, відключення світла та теплопостачання, масовий виїзд українців за кордон, замороження конфлікту, погіршення екології. З іншого боку респонденти – “песимісти” частіше загрозами вважали економічну, демографічну та політичну кризи, недотримання демократичних прав і свобод, конфлікти у суспільстві, необхідність посилення мобілізації», – повідомили аналітики соціологічної групи.

Зазначається, що, відповідно до опитування, українці помічають погіршення у низці сфер. Зокрема, в економічній ситуації – 80% та політичній – 62%.

Втім, 81% опитаних українців не планують переїжджати зі свого регіону в майбутньому – більшість із них – це люби середнього та старшого віку. Водночас майже 40% від опитаної молоді 18 до 29 років планує покинути свою область, а 14% – переїхати до іншої країни.

Зазначимо, під час дослідження соціологічна група опитала 5600 українців у всіх областях, окрім тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, 22 січня опитування «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова показало, що понад 20% українців хотіли б емігрувати у разі відкриття кордонів. Як і в опитуванні «Рейтингу», найчастіше бажання виїхати за кордон висловлювали українці у віці 18-29 років.