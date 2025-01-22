21% українців хотіли б переїхати в іншу країну після повного відкриття кордонів. Причинами такого рішення вони називають відсутність можливостей для розвитку та наслідки повномасштабної війни. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у листопаді-грудні 2024 року.

Респонденти відповідали на питання, чи хотіли б вони виїхати в іншу країну для постійного проживання у разі відкриття кордону для всіх громадян. 70% опитаних повідомили, що не планують емігрувати, а 9% не змогли відповісти. Водночас виїхати за таких умов хотіли б 21% респондентів.

Частка опитаних чоловіків, які хотіли б емігрувати, становить 25%, а жінок – 17%. Найчастіше про бажання виїхати за кордон повідомляла молодь віком від 18 до 29 років – 33%.

Зі збільшенням віку частка охочих виїхати за кордон зменшується, свідчать результати опитування. Серед українців віком від 30 до 39 емігрувати бажали б 27%, 40-49 років – 23%, 50-59 років – 16%, а серед респондентів, яким за 60 років – 9%.

Найчастіше про намір емігрувати заявляли українці, які до повномасштабного вторгнення проживали в східних областях – 26,5%. Серед мешканців західних областей цей показник становить 23%, у центральних областях — 19%, а у південних – 12%.

Основними мотиваціями для виїзду за кордон опитані назвали:

відсутність можливостей для розвитку (30,5%),

загроза життю внаслідок ведення бойових дій (29%),

недостатня соціальна підтримка з боку держави (29%),

бажання возз’єднатися з рідними (26%),

бажання вивезти рідних, що залежать від респондента (23%),

неможливість знайти роботу відповідно до вимог респондента (21%).

До слова, станом на початок грудня 2024 року в Україні проживало 35,8 млн людей. Через повномасштабне російське вторгнення чисельність населення скоротилася на понад 6 млн людей. Такі дані навів омбудсмен Дмитро Лубінець.

В Інституті демографії та проблем якості життя Національної академії наук зробили прогноз, що до 2051 року кількість населення України може скоротитися до 25,2 млн людей.

Зазначимо, прогнози ООН передбачають зменшення населення України до 15,3 млн людей до 2100 року.

Довідка

Опитування проводили Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 29 листопада по 14 грудня 2024 року.

Методом face-to-face (особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником) було опитано 1518 респондентів віком від 18 років, які проживають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві. У Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.



Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.