З початку повномасштабного вторгнення до України не повернулось приблизно 3 млн громадян

У 2024 році 443 тисячі українців виїхали за кордон та не повернулися. Це у понад три рази більше ніж у 2023 році, коли не повернулися 134 тисячі людей. Сервіс моніторингу «Опендатабот» з посиланням на дані Державної прикордонної служби повідомив, що загалом у 2024 році кордони держави перетнули 30,11 млн разів.

У дослідженні йдеться, що 443 тисяч українців, які виїхали за кордон, становлять 2% від всього населення України. Найбільше людей виїхали у червні – 194 тисячі.

«Лише три місяці у 2024 році мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну, було більше ніж тих, хто поїхав. Серед них у квітні повернулися 58 тисяч, у липні – 23 тисячі, у серпні – 89 тисяч», – повідомили в «Опендатабот».

Кількість перетинів кордону. Інфографіка «Опендатабот»

За інформацією прикордонників, загалом за три роки повномасштабного вторгнення до України не повернулись приблизно 3 млн громадян. Це майже стільки ж, як за попередні 11 років, тобто з 2011 по 2021 рік (3,3 млн). В «Опендатабот» зазначили, що невідомо, скільки українців перетнули кордон нелегально чи виїхали з окупованих територій.

Євростат у жовтні 2024 року повідомляв, що на території Євросоюзу статус біженців отримали 4,2 мільйона українців. Найбільше (60% від загальної кількості) мешкають у Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тис.) та Чехії (376 тис.).