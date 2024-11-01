Німеччина визнала провал програми працевлаштування біженців з України
У Німеччині близько 500 тис. працездатних українців отримують соціальні виплати
Програма німецького уряду щодо спрощеного працевлаштування біженців з України Job-Turbo не дала результатів. Про це ідеться у звіті Федерального контрольно-ревізійного управління Німеччини (BRH), повідомила німецька газета Bild 31 жовтня.
Аудит BRH засвідчує, що у 2023 році лише 20% випускників інтеграційних курсів отримали пропозицію щодо роботи від центрів зайнятості, але жоден з них не влаштувався на роботу. У 2024 році вже 40% відсоток випускників отримали пропозицію щодо працевлаштування. Після цього менше ніж 1% кандидатів згодом вийшли на роботу.
Станом на зараз близько 720 тис. українців в Німеччині отримують соціальні виплати, близько 500 тисяч з них – це люди працездатного віку. Згідно зі звітом, Німеччина витрачає близько 539 млн євро на соцвиплати біженцям з України кожного місяця.
«Для порівняння: у листопаді 2022 року, через дев'ять місяців після початку повномасштабної війни в Україні, потреби українських біженців у виплатах все ще становили 445 млн євро. Таким чином, кількість одержувачів допомоги продовжує зростати», – ідеться в повідомленні.
Згідно зі звітом, проблеми з програмою працевлаштування виникли через:
- Довге очікування інтеграційних курсів. Українцям часто доводиться чекати кілька місяців на інтеграційні курси через те, що центри зайнятості шукають курси лише в безпосередній близькості до їхнього дому.
- Відмови від інтеграційних курсів. Велике число біженців передчасно припиняють навчання на інтеграційних курсах, посилаючись на «проблеми зі здоров'ям». Натомість центри зайнятості не завжди вимагають медичну довідку, яка б підтвердила діагноз учасника курсів.
- Недостатню комунікацію між центрами зайнятості та безробітними. Після закінчення інтеграційного курсу німецькі центри зайнятості повинні були б пропонувати випускникам курсів нові вакансії кожні шість тижнів. Попри це, у 2023 році між консультаціями після закінчення курсу проходило в середньому шість місяців (180 днів). У 2024 році середній показник становив 115 днів.
Видання додає, що нерідко центри зайнятості бездоказово приймали заявки від отримувачів допомоги про те, що запропонована їм вакансія є «unzumutbar» (з нім. необґрунтованою/нерозумною).
Додамо, 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що в Німеччині, яка прихистила понад 1,1 млн українців, з них щонайменше 300 тисяч не працюють і не намагаються знайти роботу. Президент зауважив, що значна частина цих людей повернеться, тому що соціальні виплати й підтримка, яка є за кордоном, зникнуть.