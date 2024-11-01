Німеччина витрачає на соцвиплати біженцям з України близько 539 млн євро кожного місяця

Програма німецького уряду щодо спрощеного працевлаштування біженців з України Job-Turbo не дала результатів. Про це ідеться у звіті Федерального контрольно-ревізійного управління Німеччини (BRH), повідомила німецька газета Bild 31 жовтня.

Аудит BRH засвідчує, що у 2023 році лише 20% випускників інтеграційних курсів отримали пропозицію щодо роботи від центрів зайнятості, але жоден з них не влаштувався на роботу. У 2024 році вже 40% відсоток випускників отримали пропозицію щодо працевлаштування. Після цього менше ніж 1% кандидатів згодом вийшли на роботу.

Станом на зараз близько 720 тис. українців в Німеччині отримують соціальні виплати, близько 500 тисяч з них – це люди працездатного віку. Згідно зі звітом, Німеччина витрачає близько 539 млн євро на соцвиплати біженцям з України кожного місяця.

«Для порівняння: у листопаді 2022 року, через дев'ять місяців після початку повномасштабної війни в Україні, потреби українських біженців у виплатах все ще становили 445 млн євро. Таким чином, кількість одержувачів допомоги продовжує зростати», – ідеться в повідомленні.

Згідно зі звітом, проблеми з програмою працевлаштування виникли через:

Довге очікування інтеграційних курсів. Українцям часто доводиться чекати кілька місяців на інтеграційні курси через те, що центри зайнятості шукають курси лише в безпосередній близькості до їхнього дому.

Відмови від інтеграційних курсів. Велике число біженців передчасно припиняють навчання на інтеграційних курсах, посилаючись на «проблеми зі здоров'ям». Натомість центри зайнятості не завжди вимагають медичну довідку, яка б підтвердила діагноз учасника курсів.

Недостатню комунікацію між центрами зайнятості та безробітними. Після закінчення інтеграційного курсу німецькі центри зайнятості повинні були б пропонувати випускникам курсів нові вакансії кожні шість тижнів. Попри це, у 2023 році між консультаціями після закінчення курсу проходило в середньому шість місяців (180 днів). У 2024 році середній показник становив 115 днів.

Видання додає, що нерідко центри зайнятості бездоказово приймали заявки від отримувачів допомоги про те, що запропонована їм вакансія є «unzumutbar» (з нім. необґрунтованою/нерозумною).

Додамо, 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що в Німеччині, яка прихистила понад 1,1 млн українців, з них щонайменше 300 тисяч не працюють і не намагаються знайти роботу. Президент зауважив, що значна частина цих людей повернеться, тому що соціальні виплати й підтримка, яка є за кордоном, зникнуть.