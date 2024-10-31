Президент зазначив, що є відсоток українців, які реально чекають завершення війни, аби повернутися додому

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Німеччині щонайменше 300 тис. українців не працюють і не намагаються знайти роботу. А втім, коли соціальна підтримка з боку Німеччини припиниться, безробітні українці будуть змушені повернутися додому. Про це президент сказав на зустрічі з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття 31 жовтня, передає «Укрінформ».

«Не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Це не частина плану з повернення українців, але є факти. Відповідні країни та їхні лідери хочуть, щоб залишились ті українці, які там працюють. Водночас вони шукають способи, як змусити повернутися в Україну тих українців, які не працюють. Це також факт. Наприклад, в Німеччині сьогодні понад 1,1 млн українців, з них мінімум 300 тис. ніде не працюють, навіть не роблять спроб працевлаштуватися. Таких людей багато в усій Європі», – заявив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що значна частина цих людей повернеться, тому що соціальні виплати й підтримка, яка є за кордоном, зникнуть.

«Щойно їхні суспільства (цих країн – ред.) підтримають рішення, що не потрібно платити українцям, у цей момент країни зроблять усе, щоб повністю зупинити виплати», – сказав президент.

Попри це, за словами президента, є відсоток українців, які реально чекають завершення війни, аби повернутися додому.

«Я вірю, що ми будемо одним із лідерів на континенті. Не може бути неспроможною економіка в країні, яка зветься лідером. Якщо буде відповідна заробітна плата, робота – люди будуть повертатися», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у жовтні цього року Центр міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені оприлюднив результати опитування, згідно з якими близько 25% українських біженців планують залишитись у країнах Європи в довгостроковій перспективі. У 2022 році оселитись в Європі планували тільки 10% українських біженців.

За даними ООН, на кінець вересня 2024 року тимчасовий захист у країнах Європи мали понад 6 млн українських біженців. Ще майже 600 тис. українців отримали захист поза Європою. Найбільше громадян України прийняли Польща та Німеччина – 970 тис. українців та 1,2 млн українців станом на вересень.

Натомість за даними Євростату, на кінець липня 2024 року тимчасовий захист в країнах Євросоюзу отримали 4,1 млн українців.