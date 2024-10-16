У Польщі перебуває близько 2,5 мільйона іноземців

Польський уряд у вівторок, 15 жовтня, ухвалив міграційну стратегію на 2025-2030 роки. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

Цей документ визначає шляхи повернення контролю над міграційними процесами в країні.

«Повернути контроль. Гарантувати безпеку» – тобто прийнята стратегія міграції. Важке, але вкрай потрібне і очікуване рішення», – йдеться у повідомлені Туска.

Згідно з цим документом, у разі загрози дестабілізації країни напливом іммігрантів можуть тимчасово і територіально призупинити право приймати заяви про надання притулку.

«Уряд має на меті зупинити нелегальну імміграцію на східному кордоні. Якщо існує загроза дестабілізації країни через наплив іммігрантів, має бути можливість тимчасово та територіально призупинити право приймати заявки про надання притулку», – додають в уряді.

Польське радіо пише, що нова міграційна стратегія викликала резонанс й спротив у неурядових організаціях.

Відзначимо, що наразі у Польщі перебуває близько 2,5 мільйона іноземців, які розраховують на довготривалий притулок.

Польське видання money.pl зауважує, що уряд також хоче посилити критерії для дозволу іноземцям приїжджати на заробітки, та переглянути вимоги для надання дозволів на навчання.

Раніше повідомляли, що у Польщі українських працівників дедалі частіше замінюють вихідці з азійських та південноамериканських країн. Це зумовлено відтоком української робочої сили до інших європейських країн у пошуках краще оплачуваної роботи.

Тим часом у вересні 2024 року зафіксували найнижчий показник прийняття українських біженців поляками з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.